Neues Feuerwehrhaus in Haseloff nimmt immer mehr Form an  

Haseloff

Nun geht es wieder gut voran. In Haseloff ist jetzt immer klarer zu sehen, wie das neue Gerätehaus der Feuerwehr einmal aussehen wird. Am Freitag rückte dort die Betonpumpe mit langem Ausleger an.

Am neuen Gerätehaus der Feuerwehr Haseloff rückte Freitag die Betonpumpe an. Quelle: Thomas Wachs

„Nachdem es zwischenzeitlich durch die allgemeinen Probleme und Materialengpässe in der Baubranche voriges Jahr zu Verzögerungen gekommen war, liegen die Arbeiten jetzt wieder im Plan“, berichtet Tino Bastian, der Amtswehrführer von Niemegk, gegenüber der MAZ.

Richtfest wird bald gefeiert

Nachdem am Freitag die Ringanker gegossen wurden als Abschluss der Wände und weitere Arbeiten mit Flüssigbeton erledigt worden sind, soll nun bald das Richtfest gefeiert werden können, wenn Zimmerleute das Spitzdach vorbereitet haben.

Der Einzug in das neue Domizil, das auf historischem Grund direkt an das Gemeindehaus angebaut wird, „ist noch für dieses Jahr vorgesehen“, versichert Tino Bastian. Der Amtswehrführer bereitet aktuell zudem schon die Ausschreibung vor für das neue Tanklöschfahrzeug, das künftig in Haseloff Dienst tun soll.

Kleinbus statt Löschwagen in der Garage

Nach dem Totalausfall des betagten Roburs aus DDR-Produktion parkt dort im Gerätehaus derzeit lediglich ein Kleinbus ohne Feuerwehrausrüstung als Zwischenlösung. Mit ihm eilen die Haseloffer Feuerwehrleute aktuell bei Einsätzen dann stets hinüber nach Niemegk, um dort mit auf die Einsatzfahrzeuge zu steigen.

Das für Haseloff nun geplante neue Tanklöschfahrzeug mit Wassertank (TSFW) nach dem Muster aus Groß Marzehns soll um die 160.000 Euro kosten. Es löst den Kleinbus ab, der dann nach Niemegk geht.

Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Haseloff wird an das Gemeindehaus angebaut. Quelle: Thomas Wachs

„Wenn wir womöglich eine in Aussicht stehende Förderung über 100.000 Euro vom Landkreis jetzt noch bekommen, könnte der TSFW noch dieses Jahr kommen“, erklärt Tino Bastian. „Ohne Förderung ist er auf jeden Fall dann für nächstes Jahr geplant.“

Bei den Neubauten für Gerätehäuser im Amtsgebiet „sind wir nach den Investitionen auch schon in Lühnsdorf und Groß Marzehns dann erstmals durch, wenn Haseloff fertig ist“, sagt der Feuerwehrchef. „Lediglich in Dahnsdorf müssen wir dann noch mal ran und den Fußboden erneuern im Gerätehaus“, so Bastian.

Von Thomas Wachs