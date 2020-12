Niemegk: Chormitglieder singen am Telefon Weihnachtslieder vor

Niemegk

Das Singen von Weihnachtsliedern gehört für die meisten zur Weihnachtszeit dazu. Umso schmerzlicher ist es, in diesem Jahr auf gemeinsames Singen verzichten zu müssen. Vor allem für viele alte Menschen, die Weihnachten allein verbringen müssen.

Die Gemeinde Niemegk bietet deshalb Weihnachtsständchen am Telefon an. Wer dies wünscht, wird am 24., 25. oder 26. Dezember von einem Mitglied des Chores angerufen und kann mit diesem gemeinsam „Stille Nacht“ oder „O du fröhliche“ singen, oder sich einfach vorsingen lassen.

Wer dieses Angebot nutzen möchte, meldet sich bis zum 20. Dezember im Pfarramt Niemegk an: 033843/51338

Von MAZ