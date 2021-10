Niemegk: Im Familienzentrum wird aus Quitten leckeres Gelee

Niemegk

Wer an diesem Nachmittag im Familienzentrum Niemegk auf seine Nase vertraut, der macht auf jeden Fall nichts falsch. Denn aus der Küche kommt ein süßer Duft, der einem direkt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Zur Galerie In der Küche des Niemegker Familienzentrums standen am Montagnachmittag alle Zeichen auf Quitte: Aus der vitaminreichen Frucht wurde leckeres Gelee gekocht.

Der Grund dafür sind wiederum rund zwei Kilogramm Quitten, die klein geschnitten im Dampfgarer landen, um ihnen ihren Saft zu entlocken. Aus diesem wird anschließend ein leckeres Gelee gekocht.

Initiiert wurde die Aktion von der Niemegkerin Bärbel Schüler, die bei Daniela Geißler, Teilbetriebsleiterin des Familienzentrums, ein offenes Ohr für ihre Idee gefunden hat.

Kindern alte Bräuche vermitteln

„Ich wollte den Kindern gerne alte Bräuche vermitteln und ihnen zeigen, wie Oma und Opa früher Lebensmittel verarbeitet und konserviert haben“, sagt Bärbel Schüler über ihr Engagement. „Die Hauptsache dabei ist, dass die Kinder Spaß haben, es ihnen hinterher schmeckt – und sie es zu Hause vielleicht auch mit ihren Eltern oder Großeltern noch mal machen wollen.“

Also hat Bärbel Schüler Quitten aus eigener Ernte, Gelierzucker, ihren Dampfgarer und weitere Zutaten mit ins Familienzentrum gebracht, um mit den Kindern Quittengelee zu kochen. Zuvor gibt es außerdem noch wissenswerte Fakten über das vitaminreiche Obst.

Als die Quitten allesamt in kleine Stücken geschnitten sind, dürfen die Kinder sie der Reihe nach in den obersten Behälter des Dampfgarers geben. Und dann heißt es: warten. Gut eine Stunde muss das Obst gegart werden, mit dem Holzlöffel wird immer mal umgerührt. Sobald zwischendurch jemand die Küche betritt, fällt meist der Satz: „Das riecht so gut!“

Schließlich ist es an der Zeit, den süßen Saft aufzufangen, aus dem anschließend das Gelee gekocht werden soll. „Wer traut sich, hier zu helfen?“, will Bärbel Schüler wissen. Alle Hände gehen nach oben. Neugierig stehen die Kinder um den Topf und schauen dabei zu, wie der Saft durch einen Schlauch aus dem Dampfgarer läuft.

Aus dem Dampfgarer wird der Quittensaft in einen extra Topf abgelassen. Quelle: Josephine Mühln

Dann gilt es, die Flüssigkeit mit Gelierzucker und Orangenzucker – für den besonderen Geschmack – aufzukochen, bevor es ans Abfüllen in die Gläser geht. Auch hierbei dürfen die Kinder natürlich assistieren und halten am Ende voller Stolz ihr Gelee, das dann nur noch abkühlen muss, in den Händen.

„Wenn der Deckel drauf ist, stellen wir das Glas verkehrt herum zurück auf das Geschirrtuch. So entsteht ein Vakuum am Boden, das dafür sorgt, dass das Glas richtig verschlossen ist und das Gelee nicht verdirbt“, erläutert Bärbel Schüler.

Reich an Vitamin C Quitten gehören zu den ältesten Kulturobstarten überhaupt. Die Babylonier kultivierten sie bereits vor 6.000 Jahren. Die Frucht wird in zwei Sortengruppen unterteilt: die Apfelquitten und die Birnenquitten. Diese Namen tragen Sie aufgrund der Fruchtform. Quitten reifen im Oktober, müssen aber bis spätestens vor dem ersten Frost geerntet werden. Reife Quitten erkennt man daran, dass die Früchte vollständig ausgefärbt sind und ihren flaumigen Pelz verlieren. Zu Beginn der Reife ist der Pektingehalt, also die Gelierfähigkeit, am höchsten – der ideale Erntezeitpunkt, wenn man die Quitten zu Marmelade oder Gelee verarbeiten möchte. Quitten sind besonders reich an Vitamin C und enthalten darüber hinaus noch viele weitere gesundheitsfördernde Stoffe.

Sie freut sich über die tolle Resonanz. Es sind etwa zehn Kinder und auch ein paar Eltern zum Gelee kochen ins Familienzentrum gekommen. „Die Kinder haben toll mitgemacht, waren aufmerksam und interessiert“, resümiert Bärbel Schüler. „Da macht das natürlich noch mehr Spaß.“

Daniela Geißler zieht am Ende des Nachmittags ebenfalls ein positives Fazit zum Angebot. „Ich freue mich, dass heute einige andere Familien dabei waren als sonst – was sicherlich auch daran liegt, dass jetzt Ferien sind“, sagt sie.

Es sei etwas Besonderes gewesen, wieder mal die Küche so groß bespielen zu können. „Das durften wir ja wegen Corona zuletzt nicht mehr und es ist schön, dass das jetzt wieder möglich ist“, schließt Daniela Geißler.

Von Josephine Mühln