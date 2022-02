Niemegk

Im Kulturhaus in Niemegk gehen Dirk Zöllner und André Drechsler am Samstag, 5. März, um 20 Uhr auf großer Bühne auf die Suche nach sich selbst.

Die beiden parlieren über Höhen und Tiefen des Schaffensprozesses, erkunden seelisches Ungleichgewicht als Voraussetzung für eine Arbeit, bei der die Grenzen zwischen Individualität und Psychose verschwimmen, und sprechen über unausweichliche Themen wie Alter und Krankheit.

Im Zentrum der pointiert autobiografischen Geschichten und herzgesteuerten philosophischen Betrachtungen steht bei Dirk Zöllner wie immer die Musik. Die Puhdys, Silly, Angelika Mann, André Herzberg, Dirk Michaelis, Julia Neigel – alle, die für ihn wichtig waren – kommen hier vor.

Und last but not least kommt auch Corona zur Sprache. Zöllner erzählt, was die Pandemie in seinem Musikerleben veränderte.

Die Karten für das Konzert im Kulturhaus Niemegk am Samstag, 5. März, um 20 Uhr sind für 25 Euro zu haben. Tickets gibt es online auf www.crescendo-ev.com oder bei Thomas Nehrkorn: Tel. 01 73/834 15 88. Die Veranstaltung findet unter 2G-Plus-Regeln statt. Vor Ort gibt es keinen Schnelltest.

Von MAZonline