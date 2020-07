Niemegk

Besorgte Anwohner riefen am Samstagabend wegen Ruhestörungen die Polizei in die Großstraße in Niemegk. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 42-jährigen Mann, der sofort aggressiv auf die Polizisten losging. Mit einer abgebrochenen Bierflasche in der Hand kam er auf die Einsatzkräfte zu. Diese konnten den versuchten Angriff abwehren und riefen aufgrund des Zustands des Randalierers einen Notarzt zur Beurteilung der Situation zur Hilfe.

Da der Beschuldigte augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand und weitere psychische Probleme erkennbar waren, wurde eine weitere medizinische Behandlung des Mannes eingeleitet. Die Polizisten fanden vor Ort zudem Betäubungsmittel. Gegen den 42-Jährigen wurden unter anderem Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und tätlichen Angriffs auf Beamte aufgenommen.

Von MAZ