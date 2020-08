Niemegk

Wenn am 4. September die neue RTL-Show Lego Masters im TV beginnt, dann ist auch ein Gesicht aus Niemegk zu sehen. Lego-Bauer René Hoffmeister begleitet das Format als „Brickmaster“ und entscheidet in dieser Funktion, welche Teams eine Runde weiterkommen und wer ausscheiden muss.

In der Sendung treten sechs Zweierteams gegeneinander an und müssen in zunehmend anspruchsvoller werdenden Wettkämpfen Modellkreationen aus Lego erschaffen. Als Preisgeld locken 25.000 Euro sowie ein Siegerpokal, der in Hoffmeisters Werkstatt in Niemegk entwickelt und gebaut wurde. Im Interview spricht Deutschlands einziger offiziell zertifizierter Lego-Experte über seine Motivation und wie er den Ausflug ins Fernsehen erlebt hat.

Herr Hoffmeister, wurde in der Niemegker BrickFabrik eigentlich schon ein Tesla aus Lego in Auftrag gegeben?

René Hoffmeister: Bisher noch nicht, nein.

Der Bau hätte Sie bestimmt ohnehin einige Nachtschichten gekostet – denn ab dem 4. September sind Sie ja regelmäßig in der neuen RTL-Show Lego Masters zu sehen. Wie sehr sind Sie dafür eingespannt?

Mittlerweile ist der Dreh abgeschlossen. Wir haben im Juli in den Studios in Köln dreieinhalb Wochen am Stück gedreht, nur samstags und sonntags war frei.

Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt?

Insgesamt wurden vier Episoden gedreht und alle haben sich große Mühe gegeben. Der Aufwand war groß, es waren viele Kameras im Einsatz, die stundenlang von allen Seiten gefilmt haben. Damit der Zuschauer viel sieht, auch vom Bauprozess selbst. Die Arbeit war sehr angenehm, ein gutes Team, kein Druck. Da haben sich eine ganze Menge Leute eine ganze Menge Mühe gegeben – ich war beeindruckt.

Wie ist es zu Ihrer Teilnahme an der Show gekommen?

Ich wurde schon 2018 für das Format „ Lego Master“ von der Produktionsfirma angefragt – musste aber ablehnen. Trotzdem haben wir damals die Siegerpokale gebaut. Im vergangenen Jahr bekam ich dann einen Anruf mit der Anfrage für die neue Staffel.

Brickmaster René Hoffmeister. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Mussten Sie lange überlegen für Ihre Zusage?

Ich war anfangs skeptisch, aber das neue Konzept hat mich schließlich überzeugt. Es ist angelehnt an die australische Version der Show, die Erzählweise hat mir zugesagt und dass es mehr als eine reine Spaßshow werden sollte. Außerdem wurde mir zugesichert, dass ich schon beim Casting der Teams dabei sein darf.

Warum war Ihnen das wichtig?

Ich wollte die potenziellen Teilnehmer von Anfang an kennenlernen und zum Beispiel sehen, ob sie von ihrer Bautechnik her geeignet sind. Auf dieser Grundlage wurde dann die endgültige Auswahl der Teams getroffen.

Und sind Sie damit zufrieden?

Ja, denn es ist ein vielfältiges Teilnehmerfeld entstanden.

Sie sind der sogenannte Brickmaster der Show. Was genau ist dabei Ihre Aufgabe?

Ich schaue schon während des Bauprozesses, was gebaut wird und wie – und kommentiere das auch, was die Teilnehmer allerdings nicht hören. Die Zuschauer sind also über mich am Entstehungsprozess beteiligt, sehen, welche Probleme auftreten und ob die Arbeit der Teams in die richtige Richtung geht. Wenn die Modelle stehen, geht es an die Bewertung und ich entscheide als Juror, wer weiterkommt und wer gehen muss.

Klingt nach einer verantwortungsvollen Aufgabe. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Jede Challenge stand unter einem Motto. Ich habe mir also zu jeder Challenge einige Kriterien überlegt – ob beispielsweise viele Details verbaut wurden, wie die Bautechnik war, ob das Teamwork gut war. Um dann objektiv bewerten zu können. Die Teilnehmer kannten meine Kriterien und ich habe geschaut, wie sie sie umgesetzt haben.

Wie hat sich so viel Entscheidungsgewalt angefühlt?

Es war schwer, die jeweiligen Teams zu kicken, das tat mir wirklich jedes Mal leid. Denn alle waren mit Feuer und Flamme dabei. Es war nicht immer einfach, die Besten zu bestimmen.

René Hoffmeister (links) und Moderator Daniel Hartwich. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Wie sah der Kontakt mit den Kandidaten aus?

Ich hatte während der Dreharbeiten fast keinen Kontakt zu den Teams. Aber später haben wir uns getroffen und auch da hat man wieder gemerkt, dass alle mit Spaß dabei waren.

Die Sendung wird moderiert von Daniel Hartwich, der sonst beispielsweise die Vorgänge im Dschungelcamp kommentiert. Plaudern Sie zum Schluss doch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen: Wie ist Hartwich so?

Er ist wirklich ein sehr netter Zeitgenosse – bodenständig und professionell, keine Allüren.

Von Josephine Mühln