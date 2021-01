Niemegk: Was einen Pfarrer mit Marvels Superhelden verbindet

Niemegk

Zwischen Allmächtigkeit und Ohnmacht, Superheldentum und weltlichen Grenzen: Niemegks Pfarrer Daniel Geißler ist Comic-Fan und bewahrt rund 15.000 Hefte in seinem Schlafzimmer auf. Der MAZ hat er von seinem bunten Hobby erzählt und auch, welche Gemeinsamkeiten sich zwischen Fantasiewelten und seinem Beruf auftun.

Vorbild Brabax und Ritter Runkel

Einer seiner ersten Comic-Helden war Brabax, der Schlaue und das Hirn des Abrafaxe-Trios in den Mosaikheften. Als DDR-Kind wuchs Geißler mit ihren Geschichten auf und es ergriff ihn eine Leidenschaft, die ihn bis heute nicht los lässt. Eine stattliche Sammlung von Lucky Luke, den Peanuts, Donald Duck, japanischen Mangas und natürlich Marvel-Helden bewahrt er in zig Regalen im Schlafzimmer auf. Zu den persönlichen Helden der ersten Stunde gehörte auch Ritter Runkel. Eine tollpatschige, aber humorvolle Figur mit gutem Herzen, die am Ende das schöne Burgfräulein Adelaide von Möhrenfeld zur Frau nehmen darf. Geschichten, die auch das Leben schreiben kann.

Zur Galerie Pfarrer Daniel Geißler sammelt Comics und bevorzugt Superhelden-Geschichten.

Und dann tauchte es auf, das erste Marvel-Heft. Ein Klassenkamerad hatte „Die Spinne“ im Gepäck. Sein erstes eigenes Taschenbuch des deutschsprachigen „Spiderman“ gönnte er sich vom Begrüßungsgeld 1989 in Westberlin. „Das faszinierende an Peter Parker war, dass er trotz seiner Superkräfte immer wieder an weltliche Grenzen stieß“, erinnert sich Geißler. Ein eigentlich schüchterner Junge wird im Spinnenkostüm zum Sprücheklopfer. Eine Verwandlung, die dem Pfarrer gefiel.

Bibelfiguren als Superhelden der ersten Stunde

Schätze, die es so nicht mehr zu kaufen gibt und wo seine drei Töchter schon mal auf Ebay schauen, was sie eigentlich wert sind, haben im Pfarrhaus ein Zuhause. Das Sammelgebiet erstreckt sich dabei auf gut Erzähltes und zeichnerisch Talentvolles. Geißler erzählte bereits als Vierjähriger die Geschichten von Max und Moritz aus dem Gedächtnis. Diese Fertigkeit half ihm auch im Studium, als es um die Bibelkunde ging. „Was die Bibel dabei so faszinierend macht ist, dass sie religiöse Fragen mit Geschichten beantwortet“, so der Geistliche.

Und auch Superheldengeschichten sind in der Bibel zu finden. „Ein Grundtyp ist die Erzählung von Samson, Delila und den Philistern“, führt der 44-Jährige aus. Der israelitische Held Samson tritt hier im Buch der Richter des Alten Testaments als ein Unbezwingbarer von besonderer Stärke auf, bis ihm die Ehefrau das Geheimnis seiner „Superkraft“ entlockt. So seien ihm nie zuvor die Haare geschnitten worden. Als dies schließlich geschieht sind auch seine Kräfte dahin. Eine uralte Heldengeschichte, die bereits von übermenschlichen Kräften berichtet.

Vom Helden zur Science-Fiction-Figur

Das goldene Zeitalter für Comics lässt sich in Deutschland etwa auf die Jahre zwischen 1938, mit den ersten Reprints von amerikanischen Abenteuer- und Actiongeschichten, und dem Beginn des „Silver Age“ 1961 mit den „Fantastic Four“, einem amerikanischen Superheldenteam des Autoren Stan Lee und Zeichners Jack Kirby, datieren. Das silberne Zeitalter zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass die eher braven Helden plötzlich zu Science-Fiction-Figuren mit immer tollkühneren Fähigkeiten mutierten. „Diese bedienen die Allmachtsfantasien des Menschen, der immer glaubt, für eine Sache nicht schlau, stark oder schnell genug zu sein“, empfindet es Geißler.

Besonders spannend im Hinblick auf die einzelnen Helden: Die Ambivalenz zwischen Superkräften und weltlichen Problemen. Während Superman, wenn er in sein Kostüm schlüpft, auch gleich übermenschliche Kräfte besitzt, ist zum Beispiel Batman ein ganz normaler Mensch, der einfach besonders sportlich ist und mit seiner Verkleidung den Respekt und auch den Schrecken vor seinem Auftritt heraufbeschwört. „Batman ist eigentlich ein humorloser Charakter mit einer dunklen Seite, getrieben von Rachegefühl und der schmerzvollen Erinnerung an den Tod seiner Eltern“, so Geißler. Und ist seinem Gegenspieler Joker eigentlich viel ähnlicher, als beide zugeben wollen.

Superkraft: Hoffnung geben

Geradezu beängstigend werden Superkräfte für die Helden, wenn sie nicht genutzt werden können. Der Charakter „Black Bold“ sei wohl der Höhepunkt gefährlicher Superkräfte, meint Geißler. „Er hat eine Stimme, die unendliche Zerstörung anrichten kann und ist deshalb gezwungen, immer zu schweigen. Gerne würde er einfach mal schreien.“ Und es gibt auch einen Comic, in dem ein Pfarrer sich mit Superkräften durch die Welt schlägt. Der „Preacher“ hat die Kraft, dass was immer er ausspricht, getan wird. „Es ist eine Roadstory durch die Abgründe der Menschheit, auf der Suche nach Gott und sich selbst.“

Von einer Geschichte ergriffen ist Geißler immer dann, wenn ein glaubhafter Charakter sich mit seinen Ansichten in den eigenen Gedanken spiegelt, man mit ihm auf den letzten Seiten um Entscheidungen ringt und auch mal mit ihm weint.

Lesestoff hat Pfarrer Geißler noch über Jahre in petto. Meist kommt er nur im Urlaub zum Schmökern. Als Teenager hätte ihm die Allmächtigkeit gut gestanden, sagt er. Und auch heute noch, wären übernatürliche Fähigkeiten in gewissen Situationen von Vorteil. „Mit Superkräften schnell mal das Kirchendach neu eindecken oder allein mit Gedankenkraft das Ende der Pandemie zu bewirken“, das fände er hilfreich. Doch hat er als Pfarrer eine weitaus schönere Gabe: Hoffnung zu schenken, mit Geschichten Endlichkeit und Menschlichkeit verständlich zu machen und zu zeigen, dass dies keine Makel sind. „Gott liebt uns, mit all unseren Schwächen“, schließt Geißler das Geschichtenbuch zwischen Bibel- und Comic-Welten.

Von Natalie Preißler