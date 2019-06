Niemegk

Was lange währt, wird endlich gut: Seit über einem Jahr warten die Niemegker auf eine neue ordentliche Poststelle in der Stadt. Ab dem 31. Juli befindet sich diese nun im Schreibwarenladen von Brigitte Haseloff in der Belziger Straße. „Die Deutsche Post bietet dort dann wieder alle Postdienstleistungen einer Partner-Filiale an“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Gänzlich neu ist der Umgang mit Briefen und Paketen für Brigitte Haseloff nicht. „Ich habe schon immer Briefmarken verkauft und Päckchen oder Retouren angenommen“, sagt die 62-Jährige. Als die Post mit der Anfrage für die Partner-Filiale auf sie zugekommen sei, habe sie daher zugesagt.

Wieder längere Öffnungszeiten

Das neue Angebot ersetzt die bisherige Interimsfiliale in den Räumen des Niemegker Kulturhauses in der Großstraße. Der dortige Standort schließt bereits zum 15. Juli.

„Wie gewohnt können unsere Kunden zwischen dem 15. und 31. Juli aber weiterhin Briefmarken, Einschreibenmarken, Päckchen- und Paketmarken in dem Paketshop von Brigitte Haseloff erwerben sowie frankierte Päckchen, Pakete und Retouren abgeben“, erläutert Post-Sprecherin Tina Birke. „Ein Vorteil gegenüber der Übergangsfiliale im Kulturhaus ist dann beispielsweise, dass die Öffnungszeiten wieder länger sind.“

>>> Lesen Sie auch: Neue Post lässt weiter auf sich warten

Bis Ende März 2018 war die einzige Postfiliale der Stadt in der Drogerie Pulz zu finden. Deren Schließung bedeutete auch das Ende für den Paketschalter. „Seit wir wussten, dass die Drogerie schließt, haben wir intensiv nach einem neuen Kooperationspartner im Einzelhandel gesucht und eine Reihe von Gesprächen geführt“, sagte Post-Sprecherin Anke Blenn seinerzeit auf MAZ-Nachfrage.

Die Suche blieb erfolglos, bis sich das Unternehmen mit Kulturhaus-Chef Christian Pietrucha einig geworden ist und sich in den dortigen Räumen eingemietet hatte.

Lokale Partner seit 1993

Die Deutsche Post hat bereits 1993 damit begonnen, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern. Heute bieten die Partner des Unternehmens in bundesweit rund 13.000 Filialen Postdienstleitungen an.

Die Öffnungszeiten der neuen Poststelle entsprechend ab 31. Juli denen des Schreibwarenladens: Montag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 11 Uhr.

Von Josephine Mühln