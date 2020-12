Niemegk/Wiesenburg

Die Hoffnung, dass bald ein weiterer Landarzt für Niemegk und Umgebung seinen Dienst antreten wird, erhält kurz vor Weihnachten neue Nahrung. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg befürwortet das Vorhaben.

In ihrer jüngsten Sitzung hat deren Zulassungsausschuss einem entsprechenden Antrag von Jens Ringel zugestimmt. Formell wird es sich um ein Medizinisches Versorgungszentrum handeln, das zum neuen Diamedikum Potsdam (bislang: Dialysezentrum Potsdam) gehört.

Zuvor musste im Juni erst einmal die Zulassungssperre für den Altkreis Bad Belzig gestrichen werden. Der in Potsdam ansässige Mediziner beabsichtigt, eine zweite Arztpraxis in Niemegk zu etablieren. „Mit dem Votum ist eine weitere Hürde auf dem Weg zu einer ausreichenden, allgemeinmedizinischen Versorgung im Amt Niemegk genommen“, freut sich Gabriele Eissenberger. Die Betreiberin der Pension „Zum Weißen Raben“ in Garrey ist Sprachrohr der Betroffenen, die sich um die medizinische Versorgung vor Ort ihre Sorgen machen.

Praxisstart am 1. April

Voraussichtlich am 1. April des nächsten Jahres werden eine Allgemeinmedizinerin und eine Diabetologin die Arbeit aufnehmen. Beschäftigt werden sie von Jens Ringel. Er selbst wird weiter Sprechzeiten im Dialysezentrum am Busbahnhof in Bad Belzig abhalten. Motiviert zu dem Engagement wurde er dem Vernehmen nach auch aus dem Kollegen- und Mitarbeiterkreis.

Internist und Nephrologe Jens Ringel, Leiter und Eigentümer des Dialysezentrums in Potsdam, neuerdings Diamedikum Potsdam. Demnächst eröffnet er eine Praxis Niemegk. Quelle: privat

Maßgeblich haben sich ferner die potenziellen Patienten selbst dafür eingesetzt. Am 11. November 2019 hatte zunächst die plötzliche Schließung der früheren Praxis von Gerlinde Wandel viele Menschen auf die Straße getrieben. Bei der Kundgebung am Kirchplatz machten sie ihrem Unmut und zum Teil auch ihrer Verzweiflung darüber Luft. Jeder hatte Gelegenheit über die Verschlechterung seiner Situation öffentlich zu berichten, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde.

Vielfältiges Engagement

„Die Aktionen gingen kontinuierlich weiter“, sagt Gabriele Eissenberger, die sich selbst als Lokalpolitikerin in der Gemeindevertretung Rabenstein/ Fläming engagiert. Unterschriftensammlungen, ein Informationsstand auf dem Weihnachtsmarkt, mehrere Kleine Anfragen im Landtag in Potsdam, Gespräche mit potentiellen Trägern und der Kassenärztlichen Vereinigung und vieles mehr. Denn es handelt sich um eine komplexe Problematik, so Eissenberger.

„Zumindest wollen sich die Mediziner heutzutage lieber anstellen lassen“, glaubt sie. Aber auch: Mit seiner Lebensqualität für Familien strahlt der Hohe Fläming gerade für diese Berufsgruppen durchaus Attraktivität aus. „Einmal mehr zeigt sich, dass bürgerschaftliches Engagement zwar manchmal etwas mühsam sein kann, mit Beharrlichkeit gepaart aber doch zum Erfolg führt“, freut sich Eissenberger. Mit Amtsdirektor Thomas Hemmerling und dem Wahlkreisabgeordneten im Landtag, Günter Baaske ( SPD), weiß sie wichtige Unterstützer hinter sich.

Apotheke bleibt Sorgenkind

Auch Bürgermeister Hans-Joachim Linthe ( SPD) gehört zu den Protagonisten in der ersten Reihe. „Die Freude über die nun erteilte Zusage für Niemegk ist sehr groß“, sagt er. Einziehen sollen die neuen Ärzte in die Räume der ehemaligen Medizinerin Gerlinde Wandel am Kirchplatz.

Die Robert-Koch-Apotheke in Niemegk ist seit Frühjahr 2019 geschlossen. Quelle: Amt Niemegk

Die Apotheke in unmittelbarer Nähe bleibt dagegen bis auf Weiteres leer. „Hier gibt es noch keine Neuigkeiten“, sagt Hans-Joachim Linthe im Gespräch mit der MAZ. „Der Kontakt zu einem Interessenten, der die Apotheke hätte übernehmen können, ist leider abgerissen.“

Ebenfalls noch nicht gelungen ist die Reaktivierung der zweiten Hausarztpraxis in der Wiesenburger Ortsmitte. Noch bis Jahresende hat sie die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung und könnte vergleichsweise unkompliziert mit einem Nachfolger besetzt werden. Auch der Vermieter hat dem Vernehmen nach Entgegenkommen gezeigt.

Von Josephine Mühln und René Gaffron