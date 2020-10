Niemegker Jugend konsumiert Drogen auf Spielplatz     

Niemegk

Die Polizei hat in Niemegk Jugendliche ertappt, die auf dem Spielplatz an der Waldstraße Drogen und Alkohol konsumiert haben. Ein Anrufer hatte die Gruppe von Jugendlichen in der Nähe der Grundschule am Dienstagabend beobachtet und die Polizei verständigt.

Gegen 19 Uhr trafen die Streifenbeamten zwei Jugendliche an, von denen einer offensichtlich einen Joint in der Hand hielt. Dieser wurde dem 14- Jährigen abgenommen. Beide Jungen wurden an ihre Eltern übergeben.

Der Jugendliche, der im Verdacht steht, Drogen konsumiert zu haben, muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von MAZ