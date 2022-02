Niemegker Logistik-Standort von Thomas Philipps startet Ausbildungsoffensive     

Niemegk/Bad Belzig

Das seit 1997 im Niemegker Gewerbegebiet angesiedelte Logistik- und Handels-Unternehmen Thomas Philipps ist weiter auf Wachstumskurs. Doch es gibt ein Problem. Dringend gesucht werden Mitarbeiter für den Standort am Altdorfer Weg.

Gegensteuern möchte das Unternehmen, das vom Logistik-Standort in Niemegk aus 135 von insgesamt 250 Einkaufsmärkten in Deutschland beliefert, jetzt auch mit einer Ausbildungsoffensive. Dazu hat André Cascasi, der Leiter der Logistikzentren Ost in Niemegk und Halbe, am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung mit der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig unterzeichnet.

Das Logistikzentrum des Handelsunternehmens Thomas Philipps in Niemegk kooperiert jetzt mit der Oberschule Bad Belzig zur Nachwuchsgewinnung. Leiter André Cascasi (li.) unterzeichnete dafür eine Vereinbarung mit Marko Falkenthal, Lehrer der Oberschule. Quelle: Thomas Wachs

Regelmäßig werden einige der insgesamt 228 Schülerinnen und Schüler somit nun auch bei Thomas Philipps in Niemegk ein Praktikum absolvieren können. Das Unternehmen ist damit jetzt einer von 20 Kooperationspartnern verschiedener Branchen, mit denen die Oberschule bereits zusammenarbeitet. Das erklärte Marko Falkenthal, der für die Berufsvorbereitung zuständige Lehrer der Schule, am Rande der Unterzeichnung gegenüber der MAZ.

Niemegk ist eins von drei Zentrallagern Das Handels-Unternehmen Thomas Philipps GmbH & Co. KG wurde 1986 von Namensgeber Thomas Philipps gegründet – mit zwei Filialen und fünf Mitarbeitern. Beschäftigt sind heute mehr als über 700 Angestellte in Logistik und Verwaltung beschäftigt. Weitere 3.000 Personen arbeiten in den jeweiligen Filialen. Hauptsitz ist in der Gemeinde Bissendorf im niedersächsischen Landkreis Osnabrück. Über drei große Zentrallager in Melle, Niemegk und Halbe werden rund 250 Sonderposten-Märkte in Deutschland beliefert. Der zuletzt ausgewiesene Jahres-Umsatz des Unternehmens beläuft sich auf 569 Millionen Euro.

Gerade aktuell sei es für die 38 Abgänger der zehnten Klassen schwierig, sich auf dem Berufsmarkt zu orientieren. Denn für sie mussten die ansonsten schon in der achten und neunten Klasse jeweils für zwei Wochen üblichen Betriebspraktika ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie. „Lediglich in der zehnten Klasse konnten Praktika stattfinden“, erzählt Falkenthal.

Aus Praktika gehen Ausbildungsplätze hervor

Dabei seien diese Bezüge zur Praxis sehr wichtig. „Häufig gehen aus diesen Praktika Ausbildungsplätze hervor und oft bleiben die Schülerinnen und Schüler auch später in einem Betrieb, in dem sie mal ein Praktikum absolviert hatten“, berichtet der Lehrer. „Das ist ein Gewinn für beide Seiten“, so Falkenthal.

Großer Vorteil für Schülerinnen und Schüler sei es aktuell jedoch noch immer, „dass viele Betriebe Nachwuchs suchen und das Angebot an Ausbildungsplätzen quer durch alle Branchen groß ist“, erzählt der Lehrer.

Dreimal mehr Ausbildungsplätze

Das Logistik-Unternehmen Thomas Philipps möchte künftig drei Ausbildungsplätze anbieten. Derzeit gibt es einen Auszubildenden im Standort Niemegk. Ausgebildet werden Fachlageristen mit einer Lehrzeit von zwei Jahren sowie Fachkräfte für Lagerlogistik, die zusätzlich noch eine kaufmännische Komponente mit erlernen und somit drei Jahre Ausbildungsdauer haben.

Das Logistikzentrum des Handelsunternehmens Thomas Philipps arbeitet seit 1997 im Niemegker Gewerbegebiet. Quelle: Thomas Philipps

Als großes Hindernis sieht es Logistikchef André Cascasi, dass es im Gewerbegebiet keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gibt. „Eine Bushaltestelle wäre für uns auf jeden Fall sehr wichtig, nicht nur für Schülerpraktika. Denn die nächste ist fast einen Kilometer entfernt an der Autobahn“. Das sei für junge Menschen „die als Schüler zu einem Praktikum kommen und früh um 6 Uhr bei Wind und Wetter hier sein müssen, natürlich nicht so optimal“.

ÖPNV wichtiger Standortfaktor

Gespräche mit dem Niemegker Amtsdirektor Thomas Hemmerling, Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD) sowie der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark hätten jedoch bisher keinen Erfolg gezeigt, berichtet der Manager von Thomas Philipps.

Auch Marko Frankenthal hält besseren öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum für sehr wichtig, damit Schülerinnen und Schüler nicht nur zur Schule sondern auch zu Praktikumsplätzen gelangen können. „Es ist längst nicht mehr so wie früher, wo man einen Führerschein hatte und Moped fahren konnte. Das haben heute nur noch die wenigsten Schülerinnen und Schüler der Oberschule“, berichtet Falkenthal.

Langjährig Beschäftigte gehen in Rente

Die Firma Thomas Philipps sucht aktuell jedoch nicht nur Auszubildende. „Denn nach und nach gehen viele der zumeist langjährig bei uns beschäftigten Mitarbeitenden in die verdiente Rente“, erklärt Cascasis. „Daher sind wir auch auf der Suche nach Beschäftigten, die als Sachbearbeiter und Lageristen arbeiten. Aber auch Schlosser und Elektriker können wir gut gebrauchen, um unser auch mit viel Technik ausgerüstetes Hochregallager zu betreiben“, sagt der Chef.

Das Logistikzentrum des Handelsunternehmens Thomas Philipps arbeitet seit 1997 im Niemegker Gewerbegebiet. Quelle: Thomas Wachs

In Niemegk gibt es Lagerkapazität für 40.000 Euro-Paletten im automatisierten Hochregallager. Von den 8000 Artikeln, die dort ständig verfügbar sind, werden pro Tag 3800 abgerufen von den verschiedenen Märkten, die Thomas Philipps beliefert. „50 bis 100 Lastwagen gehen hier täglich rein und raus. Das schwankt je nach Saison“, erklärt der Leiter des Niemegker Betriebes, der zudem für das zweite Logistikzentrum für den Osten Deutschlands in Halbe zuständig ist.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Früher bestand das Geschäft von Thomas Philipps in der Vermarktung sogenannter Sonderposten aus Überhängen von Supermärkten und Handelsketten. Heute jedoch sei dies nur noch ein Teil des Geschäftsmodells. „Wir haben heute vor allem auch viele Eigenmarken, die wir unseren Kunden in den Märkten anbieten“, so Cascasi.

Pro Jahr rund 240.000 Europaletten

Zusammengestellt werden am Standort Niemegk pro Jahr rund zehn Millionen Pakete für diese Märkte. Pro Tag bedeute dies 40.000 bis 50.000 einzelne Packstücke, die vom Personal per Hand kommissioniert und für die Bestellungen der Märkte zusammengestellt werden. Das Zentrallager mit einer Gesamtfläche von 27.000 Quadratmetern verlassen pro Jahr rund 240.000 Europaletten.

Zum Logistikzentrum des Handelsunternehmens Thomas Philipps in Niemegk gehört auch ein automatisiertes Hochregallager. Quelle: Thomas Philipps

Aktuell arbeiten dort in Niemegk insgesamt 130 Beschäftigte. „Auch für sie und unsere Nachbarbetriebe hier im Gewerbegebiet wäre eine bessere Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr wünschenswert“, erklärt der Chef. „Denn für viele Beschäftigte in unteren und mittleren Einkommensgruppen ist die Mobilität heute ein großer Kostenfaktor angesichts der Kraftstoffpreise“, so Cascasi: „Außerdem könnten wir mit einer besseren ÖPNV-Anbindung attraktiver für Bewerber werden.“

Personalförderung ist größte Herausforderung

Für den Leiter der Logistikzentren sei „die Personalförderung aktuell die größte Herausforderung, um das gesunde Familien-Unternehmen auch für die Zukunft zu festigen“. Zur Mitarbeiter-Bindung setzte das Unternehmen inzwischen auch auf Zusatzleistungen zum eigentlichen Lohn.

Das Logistikzentrum des Handelsunternehmens Thomas Philipps in Niemegk will Beschäftigte binden auch mit diversen Sonderleistungen. Quelle: Thomas Wachs

So gibt es unter anderem Tankgutscheine, Einkaufsrabatte oder kostenloses Fitnessstudio sowie Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge und Sonderzahlungen. „Auch hat unser Chef an alle Beschäftigten eine Corona-Prämie von 1500 Euro gezahlt“, berichtet André Cascasi.

Arbeitsplatz für Menschen aus Fläming-Region

Beschäftigt sind am Niemegker Standort von allem Menschen aus der näheren Fläming-Region bis hin nach Wittenberg. Für Praktikanten und Auszubildende ohne Führerschein sei ein langer Fahrweg jedoch nicht zumutbar. „Wer etwa im Winter von Wittenberg anreisen muss, tut das natürlich nicht, wenn er nicht mit einem Bus oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann“, sagt André Cascasi.

Er hofft nun, dass über die Kooperation mit der Bad Belziger Oberschule dennoch Nachwuchskräfte auf seinen Betrieb aufmerksam werden.

Von Thomas Wachs