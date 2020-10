Niemegk

Ein kleines Jubiläum ist am Donnerstag begangen worden in der Johanniskirche zu Niemegk. Dort feierte Pfarrer Daniel Geißler zum zehnten Mal einen Gottesdienst zum Erntedank mit den jungen und Mädchen der örtlichen Kindertagesstätte „ Spatzennest“.

Am Vormittag kamen Kinder und Mitarbeiter in die Kirche. Wie schon in den Vorjahren hatten sie mit ihren Eltern in der vergangenen Woche bereits reichlich Erntegaben gesammelt. Nun brachten sie diese zur Kirche.

Der speziell auf die Kinder zugeschnittene Gottesdienst mache, „jedes Jahr wieder Freude“, sagt der Geistliche. Für ihn sei es ist eine Herausforderung, „einen Gottesdienst so zu gestalten, dass ihn auch die drei bis fünf Jahre alte Kinder nicht langweilig finden“.

Die Lieder und Gebete werden darum alljährlich in Niemegk mit Bewegungen begleitet. „Die Predigt ist eine kindgerechte Geschichte, die ich mir zum Thema Erntedank ausgedacht habe“, erklärt Daniel Geißler weiter. „Da ich selber kein Instrument spielen kann, habe ich für die Kinder extra ein Kinderlied auf dem Kinderxylophon eingeübt, dass wir gemeinsam singen.“

Von Thomas Wachs