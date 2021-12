Niemegker Pfarrer präsentiert Silvester-Sketch auf sächsisch

Niemegk

Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk hat seine eigene Version des berühmten Silvestersketchs „Dinner for One“ produziert. Er schlüpft dabei nicht nur in die Rolle des Butlers James, sondern ebenso in die einer Miss Sophie mit stark sächsischem Akzent. Dringende Empfehlung also.

Spontane Idee im Lockdown

Der Film ist auf dem YouTube-Kanal des Geistlichen abrufbar: www.gotthathumor.de

2019 war er mit seiner Frau Daniela mit dem Sketch noch live bei der Niemegker Silvesterfeier im Kulturhaus aufgetreten. Durch den Lockdown entstand die Idee, das Werk aufzuzeichnen.

Da auch in diesem Jahr alle Silvesterfeiern im Hohen Fläming abgesagt sind, kann sich so jeder zumindest dieses kurze Stück Niemegker Silvesterstimmung nach Hause holen.

Von René Gaffron