Niemegker Pfarrer reimt die Weihnachtsgeschichte 

Niemegk

Die Weihnachtsgeschichte in Reimen gibt es am zweiten Advent in Niemegk zu erleben. Dort präsentiert Pfarrer Daniel Geißler die bekannten biblischen Geschichten aus der „Bibel in Reimen“ von Werner Schlachetka.

„Aus Anlass des Nikolaustages gib es zudem die gereimte Legende über St. Nikolaus zu hören“, erklärt der Geistliche. Er möchte in der Johanniskirche eine Adventsandacht für die ganze Familie gestalten.

Immer wieder sucht der Niemegker Pfarrer auch ungewöhnliche Formen für seine Gottesdienste. So veranstaltet er anlässlich der Karnevalsauftaktes oft Narrenprädigten, lädt zum Rock-Gottesdienst mit scharfen Schoten aus Pfarrers Garten oder zum Fahrradgottesdienst ein.

Die Weihnachtsgeschichte in Reimen wird vorgetragen am Sonntag, 6. Dezember, ab 15 Uhr.

Von MAZ