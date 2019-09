Suche nach Wohnbauflächen: Stadtverordnete rudern zurück

Niemegk

Die Niemegker Stadtverordneten haben den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan am Weinberg in ihrer jüngsten Sitzung aufgehoben. Die Abgeordneten folgten damit einem Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler. Sie hatte gefordert, den Beschluss „zu überdenken, abzuändern oder aufzuheben“.

„Wir wollen jetzt neu sondieren, was unsere Prämissen für den Wohnungsbau sind“, sagt Amtsdirektor Thomas Hemmerling im Gespräch mit der MAZ. „Wir wollen die richtigen Flächen finden und müssen dafür klären, was uns wichtig ist. Eine Prämisse könnte zum Beispiel sein: Alles außer Wald.“ Auch sollten die Anwohner diesmal frühzeitiger beteiligt werden.

Interesse der Anwohner bleibt groß

Wie berichtet, sollte ursprünglich am Weinberg ein neues Wohngebiet entstehen. Weil dafür aber Wald auf einer Fläche von über zwei Hektar hätte weichen müssen, formierte sich frühzeitig nach Bekanntwerden der Pläne ein breiter Bürgerprotest – der mit der Zeit an Schärfe zunahm.

Auch bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung sei das Interesse der Anwohner groß gewesen, wie Michael Niemczik berichtet. „Das Thema bewegt und beschäftigt die Leute“, sagt der Niemegker, der sich von Anfang an offen gegen die Pläne der Stadt ausgesprochen hat.

„Ich habe mich darüber geärgert, dass zwar mit den betroffenen Grundstückseigentümern gesprochen wurde – aber nicht mit den Anliegern“, sagt Michael Niemczik. „Außerdem haben mich die persönlichen Anfeindungen bei der Begehung gestört. Dass ich jetzt als Feindbild gesehen werde, obwohl ich für eine Vielzahl der Niemegker spreche, die in dieser Sache auf mich zugekommen sind.“

Er habe immer eine offene, ehrliche, faire und sachliche Diskussion zur Sache und dazu, was das Beste für die Stadt und die Einwohner sei gewollt, sagt der 38-Jährige weiter. Er habe auch angeboten, die rund 6500 Quadratmeter städtische Waldfläche zu kaufen und dem Hort sowie der Kita für naturnahe Projekte zur Verfügung zu stellen.

Zum Hintergrund Um das Für und Wider der Bebauung am Weinberg abzuwägen, hatte die Verwaltung im Juni zu einer ersten Einwohnerversammlung eingeladen. Große Bedenken wurden seinerzeit vor allem hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Belange geäußert – weil Ausgleichsflächen gefunden werden müssten und der Wald als Bodenschutz- und Klimawald fungiere. Der Weinberg war in den Fokus der Planungen gerückt, weil der Stadt dort bereits fünf Grundstücke gehören und ein beschleunigtes Verfahren möglich wäre. Finanziell am günstigsten wäre für die Stadt die Fläche an der Friedhofstraße. Niemegk würde dann einen Vertrag mit der Familie Pietrucha als Investor schließen, die in dieser Funktion alle Planungskosten tragen würde.

„Ich will da kein Bauland, ich sehe die Nachhaltigkeit“, sagt Michael Niemczik. Diesem Gedanken schließt sich auch die Bärbel Schüler an. „Der Werderwald und der Wald am Weinberg sind für Niemegk wie der Regenwald am Amazonas. Jeder Baum wandelt CO2 in Sauerstoff um“, sagt die Stadtverordnete.

Ob dieses Kaufangebot weiter Form annimmt, sei am Ende eine Entscheidung der Stadtverordneten, erläutert Thomas Hemmerling. „Die Kommune darf laut Gesetz eine Fläche veräußern, wenn sie sie nicht mehr für ihre Aufgabendurchführung benötigt. Die SVV muss also am Ende entscheiden, ob sie die Fläche am Weinberg noch für den Wohnungsbau braucht.“

Nicht mit so großem Widerstand gerechnet

Deshalb seien vorher die Fragen zu klären, wie bei der Bauleitplanung weiter verfahren werden und ob man an der Bebauung am Weinberg festhalten wolle. In dem Fall erübrige sich das Angebot von Michael Niemczik. „Wenn die SVV aber sagt, sie braucht die Fläche nicht mehr, dann ist die Grundlage da, Verhandlungen zum Verkauf zu führen“, sagt der Amtsdirektor.

Zu dem Vorwurf, dass nicht mit den Anliegern gesprochen worden sei, macht er deutlich: „Dazu sind wir schlicht nicht mehr gekommen, weil das Ganze vorher schon hochkochte.“ Niemand habe damit gerechnet, dass sich ein solcher – teils aggressiver – Widerstand formieren könne, ergänzt Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe.

„Es tut mir leid, dass es zu diesen Auseinandersetzungen gekommen ist, weil wir vielleicht zu blauäugig an die Sache herangegangen sind“, sagt Thomas Hemmerling weiter. Er wolle nun im zweiten Anlauf einen möglichst breiten Konsens finden.

Dieser könnte in einer Bebauung von Wiesen- und Friedhofstraße liegen. Beide Alternativen wurden bereits bei einer Begehung Ende Juli diskutiert. Entlang der Friedhofstraße gehören 14 Flurstücke der Unternehmerfamilie Pietrucha. Diese sind laut Flächennutzungsplan der Stadt als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Ein neues Wohngebiet könnte in Niemegk parallel zur Friedhofsstraße und angrenzend an den einstigen Tontagebau entstehen. Bei einem Rundgang haben Anwohner und Verwaltung das Für und Wider diskutiert. Quelle: Josephine Mühln

Pietruchas haben sich in einem Schreiben an das Bauamt dafür ausgesprochen, einen Bebauungsplan für die Friedhofstraße zu erstellen. „Wir müssen uns alle ernsthaft unterhalten und die Fakten klären“, macht Ulrich Pietrucha im Gespräch mit der MAZ deutlich.

„Wir wollen uns gerne langfristig mit den Leuten, die an der Thematik arbeiten und zuständig sind, zusammensetzen und einen Bebauungsplan entwickeln – aber es sollte zügig passieren.“ Dafür sind auch Thomas Hemmerling und Hans-Joachim Linthe offen.

Sachliche Diskussion am wichtigsten

„Wir müssten den Vorschlag von Familie Pietrucha gemeinsam durchgehen, damit wir am Ende einen ordentlich ausgefertigten Antrag haben, über den die SVV entscheiden kann – also ob sie an der Friedhofstraße einen Bauleitplan für die Wohnbebauung entwickeln will“, sagt Thomas Hemmerling.

Sein Vorschlag sei außerdem, sich die Wiesenstraße zusätzlich anzugucken, weil sie näher am Stadtzentrum liege. Ob sie für eine Bebauung geeignet sei, müsse jedoch noch geprüft werden. Am wichtigsten sei jedoch, dass alle Möglichkeiten sachlich diskutiert würden.

