Die Arbeiten im ehemaligen Tontagebau in Niemegk gehen gut voran – und sollen, wenn es nach Christian Pietrucha geht, in zwei Jahren abgeschlossen sein. Der MAZ hat er die Vorgänge auf dem Gelände erklärt.

Niemegker Tontagebau: Rekultivierung soll in zwei Jahren abgeschlossen sein

Mittelmark - Niemegker Tontagebau: Rekultivierung soll in zwei Jahren abgeschlossen sein

Mittelmark - Niemegker Tontagebau: Rekultivierung soll in zwei Jahren abgeschlossen sein