Niemegk

Je höher der Anspruch ans Ergebnis, umso aufwendiger und zeitintensiver ist die Bearbeitung. Das ist eine der Erkenntnisse, die Daniel Geißler in den vergangenen Monaten gewonnen hat.

Niemegks Pfarrer ist im Zuge der Corona-Krise zum Youtuber geworden – diesen Eindruck bekommt zumindest, wer sich Geißlers Kanal und die zahlreichen Videos ansieht. Und waren es anfangs vermehrt Predigten, bei denen er sich gefilmt und die er anschließend weitgehend unbearbeitet ins Netz gestellt hat, so sind nach und nach immer ausgefallenere Produktionen dazugekommen.

Alles mit dem Handy

Wer nun vermutet, dass Daniel Geißler dafür regelmäßig ein umfangreiches Filmset in der Kirche oder im Büro aufbaut – mit Kamera, Tontechnik und Unmengen an Scheinwerfern – der irrt. „Ich mache das alles mit dem Handy“, verrät er. „Sowohl die Aufnahmen als auch die Bearbeitung hinterher mit einer Schnittsoftware.“

Zu klein sei ihm der Bildschirm des Smartphones dafür nicht. „Ich würde eher sagen, das ist handlich und lässt sich gut bedienen.“ Investiert hat er außerdem noch in eine kreisrunde Lampe, für die perfekte Ausleuchtung. Und weil sich in deren Mitte eine gute Halterung fürs Handy befindet.

Arbeitsplatz eines Youtubers: Am Laptop im Büro schaut Daniel Geißler, auf wie viel Resonanz seine Videos stoßen. Quelle: Josephine Mühln

Das allererste Video, das Daniel Geißler jemals hochgeladen hat, zeigte übrigens gar nicht ihn selber. „Meine Tochter hatte in der Zeitung von einem Wettbewerb erfahren, für den sie zusammen mit einer Freundin ein Lied singen und sich dabei filmen sollte“, erinnert sich der Niemegker. „Dann kam sie zu mir und sagte: ,Papa, das musst du jetzt hochladen!’ Also habe ich mir das angesehen, den Kanal gestartet und das hochgeladen.“

Video Nummer Zwei war ein ähnliches Zufallsprodukt – zählt aber mit 618 Klicks bis heute zu den beliebtesten. „Es zeigt den spontanen Blues von Thomas Griesbach, Thomas Hemmerling und mir beim Stadtfest-Gottesdienst 2017.“

Arbeit und Aufwand

Von dem Einfall, während Corona ganze Predigten und Gottesdienste als Film ins Netz zu stellen, war Daniel Geißler selbst anfangs noch gar nicht so überzeugt. Oder zumindest hat er überlegt, ob sich das wirklich lohnen würde.

„Denn natürlich ist es mit Arbeit und Aufwand verbunden – und es gibt Alternativen. Also besser produzierte Fernsehgottesdienste, die man sich ansehen kann“, sagt er. Doch aus der Gemeinde sei schnell Zustimmung für das Vorhaben gekommen.

Daniel Geißler auf Youtube Das Video mit den bislang meisten Aufrufen ist „Dr Zauwerlährling“, ein Gedicht der Schriftstellerin und sächsischen Mundartdichterin Lene Voigt. 897 Menschen haben es bereits angesehen. Alle Videos sind auf Daniel Geißlers Youtube-Kanal zu sehen.

Mit der Zeit sei das Ganze dann allmählich professioneller geworden. Und Daniel Geißler kamen immer mehr Ideen, auch mal andere Dinge auszuprobieren. So entstand zum Beispiel „Dr Zauwerlährling“ und weitere Mundart-Stücke von Lene Voigt.

„Diese Videos hatten oft mehr Klicks als die offiziellen Beiträge“, hat Daniel Geißler beobachtet. „Und es gab positive Rückmeldungen, weil nicht nur mir, sondern auch anderen Niemegkern im Corona-Jahr das Neue Volkstheater gefehlt hat.“

Ausprobieren macht Spaß

Außerdem habe er schnell gemerkt, welche Raffinessen beim Videoschnitt möglich sind. „Dann habe ich überlegt, wie es wäre, mit mir selbst im Trio zu singen“, erzählt der Pfarrer. „Oder ob sich der Bildschirm in vier Teile teilen lässt und ich mit mir selbst als vier Leute interagieren kann.“

Gesagt, getan. Das Ergebnis ist der Niemegker Corona Blues – für den Daniel Geißler als er selbst sowie als seine Mit-Musiker Thomas Hemmerling, Thomas Griesbach und Thomas Nehrkorn agiert. „Ich habe einfach Spaß daran, solche Dinge auszuprobieren.“

Das merkt man auch bei einem von Geißlers jüngsten Werken: „Dinner for one 2020 – Ilse Behnert in Niemegk“, pünktlich zum Silvesterabend ins Netz geschickt. „Das ist allerdings auch das bisher aufwendigste Video“, erzählt er.

„Ich habe viele einzelne Teile aufgenommen und anschließend zusammengeführt. Mit der Bearbeitung habe ich abends um zehn begonnen – und dachte, dass ich bis Mitternacht locker fertig bin. Es wurde dann stattdessen vier Uhr morgens“, gesteht Geißler lachend.

Seine bis dato gesammelte Erfahrung und das Auseinandersetzen mit den verschiedenen Möglichkeiten haben Daniel Geißler allerdings bereits ein paar Wochen vorher geholfen, als es um die Produktion des Krippenspiels 2020 ging.

„Denn auch hier war schnell absehbar, dass die Weihnachtsgottesdienste nicht in gewohnter Form stattfinden können. Sodass wir schnell entschieden haben, das Krippenspiel als Video aufzunehmen.“

Szenen einzeln aufgezeichnet

Da wegen des Lockdowns keine großen Proben möglich waren, lud der Pfarrer die Darsteller also coronakonform in die Kirche ein und zeichnete ihre Szenen einzeln auf. Der Rest wurde hinterher im Schnitt erledigt.

Mit welcher Intensität er seine Youtube-Aktivitäten auch nach dem Lockdown fortführen wird, vermag Daniel Geißler noch nicht zu sagen. „Ich habe während der ersten Lockerungen auf jeden Fall gemerkt, dass das etwas ist, wofür man die Zeit erst finden muss“, sagt er. „Ein Zeitfenster von zwischendurch mal 15 Minuten reicht nicht aus.“

Eine kreisrunde Lampe sorgt für die perfekte Ausleuchtung, wenn Daniel Geißler ein neues Video aufnimmt. Quelle: Josephine Mühln

Allerdings habe er auch festgestellt, dass er mit den Videos eine andere Generation von Kirchgängern erreichen könne, sagt Daniel Geißler weiter. „Ich hab schon vor Corona Leute erlebt, die nicht am Sonntagmorgen zum Gottesdienst kamen. Aber nachdem die erste Predigt online war, kamen sogar Rückmeldungen von Menschen, die ich noch nie im Gottesdienst gesehen hatte.“

Diese zeitliche Unabhängigkeit sei vor allem für die Generation zwischen 30/40 und 60 Jahren von Vorteil, schätzt Geißler. „Andererseits habe ich natürlich ein bisschen Bauchschmerzen bei anderen treuen Gottesdienstbesuchern. Am Ende wird es ein austarieren zwischen Präsenzgottesdienst und Internetpräsenz – ich lasse mich überraschen.“

Von Josephine Mühln