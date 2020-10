Niemegk

Wer sich schon immer gefragt hat, wie Comics und Kirche zusammenpassen, der sollte am Sonnabend einen Ausflug ins Niemegker Gotteshaus unternehmen. Denn dort verschenkt Pfarrer Daniel Geißler 50 dieser bunten Hefte an die Gäste.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um irgendwelche Comics. Vielmehr hat die berühmte Zeitschrift „Mosaik“, die 1955 in Ost-Berlin gegründet wurde, jüngst ein Sonderheft über den Architekten und Schinkel-Schüler Friedrich August Stüler herausgebracht. Nach seinem Entwurf wurde 1853 die Niemegker St. Johannis-Kirche errichtet.

50 Exemplare bestellt

„Als ich das Schinkel-Sonderheft in meinem Briefkasten fand, habe ich gleich 50 Exemplare bestellt, um diese an die Besucher unserer Kirche zu verschenken“, erzählt der Geistliche voller Vorfreude. „Es soll neugierig machen auf die Geschichten hinter unserer Kirche.“

Dass das Sonderheft im Briefkasten des Pfarrers gelandet ist, ist kein Zufall. „Die Abrafaxe und Digedags waren die Helden meiner Kindheit“, verrät er. Das erste Heft habe er als Fünfjähriger bekommen, während eines Familienurlaubs.

Eine Ausgabe des 500. Mosaik-Comichefts mit den Abenteuern der Abrafaxe. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

„Wie das so ist, herrschte zwischen meiner Schwester und mir während der Fahrt nicht immer nur Einigkeit“, erinnert sich Daniel Geißler. „Also haben mir meine Eltern für die Rückreise das Heft gekauft, es war die Nummer 7/82 mit dem Titel ,Die Höllenstadt’. Ich konnte damals zwar noch nicht lesen, aber trotzdem habe ich mir das Heft immer wieder von vorne bis hinten angeschaut –und war begeistert.“ Seitdem sei er ein leidenschaftlicher Mosaik-Fan.

„Etwa ab 1984, als ich in der ersten Klasse war, habe ich mir das Heft monatlich besorgt und fein säuberlich Mappen für die Zeitschriften angelegt – schließlich durften sie nicht geknickt oder angemalt werden“, erzählt Daniel Geißler weiter. Als Teenager sei er in den Mosaik-Club eingetreten und regelmäßig ins thüringische Apolda zu Sammlerbörsen und Clubsitzungen gefahren. „So bin ich immer tiefer in die Fan-Szene reingerutscht.“

Vortrag am 17. Oktober Am Sonnabend, 17. Oktober, hält Dr. Gerd Kley in der Niemegker Kirche einen Vortrag über den Architekten August Stüler, nach dessen Entwurf die St. Johannis-Kirche gebaut wurde. Der 1800 geborene Stüler gilt als Oberhaupt der Architektengeneration nach Schinkel. Mit seinem einzigartigen Stil war er verantwortlich für viele bedeutende Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts in Preußen. Die Veranstaltung in Niemegk beginnt um 17 Uhr. Die Stüler-Biografie ist im Anschluss an den Vortrag zum Preis von acht Euro erhältlich. Die Besucher werden gebeten, sich an die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Ein Höhepunkt sei dann 1996 das Treffen mit Digedag-Zeichner Hannes Hegen gewesen. „An ihn kam man eigentlich nicht ran, er scheute die Öffentlichkeit“, erzählt Daniel Geißler. 1996 habe aber in Leipzig eine neue Buchhandlung eröffnet, die auch regelmäßig zu Events geladen habe. Und als eines der neuen Digedag-Hefte präsentiert werden sollte, sei zusätzlich eine zweistündige Signierstunde mit Hannes Hegen angesetzt gewesen.

„Dafür habe ich seinerzeit sogar Latein geschwänzt, denn ich dachte nur: Da muss ich hin“, erinnert sich Geißler. „Und als ich ankam, war so gut wie niemand dort. Also habe ich mich als Fan mit ihm unterhalten und mir einige Hefte signieren lassen – und gefragt, ob er mir was zeichnen würde.“ Und Hannes Hegen fertigte für Daniel Geißler tatsächlich eine kleine Zeichnung an, die der Pfarrer seitdem in Ehren hält und tunlichst vor schädlichen Einflüssen schützt.

Nach einem Entwurf des Schinkel-Schülers Friedrich August Stüler wurde 1853 die Niemegker St-Johannis-Kirche errichtet. Dr. Gerd Kley hat dazu geforscht und eine Broschüre über Leben und Werk des Architekten Stüler verfasst. Quelle: Privat

Zu seinen Lieblingsheften zähle die Ritter-Runkel-Serie – wegen der fesselnden Hauptfigur. Die Geschichten, die im alten Rom und im alten Ägypten spielen, habe er als Schüler gerne gelesen und sich dadurch auch viel Wissen angeeignet, erzählt der Niemegker.

„Schon als Kind hat mich begeistert, dass im Mosaik-Heft auf spannende und unterhaltsame Weise Allgemeinwissen vermittelt wird – und das auch heute noch Tradition hat.“ So habe er in einem Heft vom Januar 2009 „die beste Einzelabhandlung über die Finanzkrise“ gelesen, wie Daniel Geißler erzählt.

„Spekulationen, Leerverkäufe, wie Bankgeschäfte funktionieren – all das wird auf kindgerechte Weise und zum Teil brüllend komisch erklärt. Das ist mit das Lehrreichste, was ich je dazu gesehen habe“, schließt Geißler.

Von Josephine Mühln