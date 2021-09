Niemegk

Aufgeben ist keine Option. Das hat Nora Hanf schon früh für sich beschlossen. Als sie 13 Jahre alt ist, diagnostizieren Ärzte bei ihr Multiple Sklerose, eine unheilbare Nervenkrankheit. Es folgen Krankenhausaufenthalte in regelmäßigen Abständen, Krankheitsschübe alle zwei bis drei Jahre. Sechs Monate sitzt Nora Hanf im Rollstuhl.

21 Jahre sind seit der Diagnose vergangen. „Mit Anfang 30 habe ich den Entschluss gefasst, etwas zu verändern“, erzählt sie. „Ich hatte in meinem alten Job zu viel Stress, das ist nicht gut bei einer Krankheit wie meiner und begünstigt die Schübe nur.“ Also wagt die 34-Jährige den Neuanfang – und den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit ihrem eigenen Kosmetikstudio „Hautsache“, das kürzlich auf dem Niemegker Markt eröffnet hat.

Lange in der Gastronomie gearbeitet

„Ich habe mich eigentlich schon immer für Hygiene, Pflegeprodukte und Make-up interessiert“, sagt Nora Hanf. Vorab sei geprüft worden, ob sie mit ihrem Krankheitsbild für den Job geeignet ist, sagt die Kosmetikerin weiter. Schließlich sei ihr dann über die Rentenversicherung eine Umschulung ermöglicht und auch finanziert worden.

Nora Hanf ist eigentlich gelernte Kauffrau für Tourismus und Freizeit, hat lange in der Gastronomie gearbeitet. „Aber man findet mit einer chronischen Erkrankung nicht leicht einen Job – und arbeitslos zu sein kam für mich nicht infrage“, sagt die junge Frau. Sie hofft auch, mit der Selbstständigkeit den beruflichen Stress besser unter Kontrolle zu haben. „Natürlich ist selbstständig zu sein ein Risiko, aber das habe ich auch als gesunder Mensch“, sagt Nora Hanf.

Krankheit ist nicht heilbar Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Bei den Betroffenen entzünden sich Nervenstrukturen, was unterschiedliche Beschwerden auslöst wie zum Beispiel Seh- und Gefühlsstörungen, Schmerzen oder Lähmungen. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber durch konsequente Behandlung in ihrem Verlauf positiv beeinflussbar – weniger Schübe, langsameres Fortschreiten der Erkrankung, verbesserte Lebensqualität. MS gilt als Autoimmunerkrankung, an deren Entstehung wahrscheinlich mehrere Faktoren beteiligt sind.

Aufgewachsen ist die 34-Jährige in der Nähe von Trier, nachdem sich ihre Eltern getrennt haben. Der Vater hat weiter im Hohen Fläming gelebt, zu ihm ist sie im November 2018 gezogen – auf einen großen Hof in Dahnsdorf. „Ich bin nun in einer Fachklinik in Potsdam in Behandlung und mit Medikamenten gut eingestellt. Der letzte Schub ist schon vier Jahre her.“

Die Diagnose sei damals für ihre Eltern schlimmer gewesen, als für sie selbst. „Vielleicht, weil mir noch das Verständnis dafür fehlte, was es heißt, ein Leben lang krank zu sein.“ Das habe sie dann aber schnell lernen müssen, sagt Nora Hanf weiter. Inzwischen hat sie gelernt, mit der Krankheit umzugehen – und spricht offen darüber. „Ich muss alle drei Monate zur Untersuchung, aber damit kann man leben.“

Lesen Sie auch: Zurück zu den Wurzeln: Warum Cecilia Schüler wieder in ihre alte Heimat Niemegk zog

Sie freue sich nun auf die neue Herausforderung und den Umgang mit ihren zukünftigen Kunden, sagt Nora Hanf. „Man hat bei der Eröffnung schon gemerkt, dass das Interesse der Menschen da ist und ich wurde sehr herzlich begrüßt. Viele sind mit Blumen gekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Neben klassischen Kosmetik- und Detox-Behandlungen für das Gesicht, bietet Nora Hanf auch Gesichts- und Handmassagen sowie Nagelmodellage mit sogenanntem Schellac an, einem Gellack, der unter UV-Licht trocknen muss und dann mehrere Wochen hält. „In diesem Jahr will ich das Ganze erstmal anlaufen lassen“, sagt die Rückkehrerin. „Aber für die Zukunft kann ich mir vorstellen, auch mal eine Umfrage unter den Kunden zu machen, um das Angebot zu erweitern.“

Nora Hanf bietet unter anderem Nagelmodellage an. Quelle: Josephine Mühln

Sie selbst setze für die Gesichtspflege zum Beispiel auf ein Enzympeeling, verrät die Kosmetikerin. „Viele Leute vergessen die Feuchtigkeitspflege, gerade um die Augen“, hat Nora Hanf zudem beobachtet. „Dabei ist Feuchtigkeit so wichtig, egal ob über Cremes oder Ampullen. Meistens macht man sich darüber erst viel zu spät Gedanken, aber mit einer Hyaluron-Creme zum Beispiel kann man auch schon mit Mitte 20 anfangen.“ Und sie hat noch einen weiteren Tipp: „Nicht so oft mit den Händen ins Gesicht fassen, denn das sorgt ebenfalls für Unreinheiten.“

Wenn die 34-Jährige nicht in ihrem neuen Studio auf dem Niemekger Markt arbeitet, dann verdingt sie sich gerne im Garten und habe seit Corona außerdem Hula-Hoop für sich entdeckt, wie sie erzählt. „Das kann man auch ganz gut einfach abends vor dem Fernseher machen“, sagt sie lachend. Außerdem will sie sich gerne in ihrem neuen Heimatort Dahnsdorf mehr engagieren, sobald es wieder möglich ist.

Von Josephine Mühln