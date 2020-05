Andere Apotheken sind gut genug erreichbar: Land sieht keinen Notstand in Niemegk

Niemegk

Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) hat Niemegk eine Absage für den von der Amtsverwaltung beantragten Notstand in der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung erteilt. Damit sollte zusätzlich auf die prekäre Lage mit fehlender Apotheke und geschlossener Arztpraxis aufmerksam gemacht werden.

„Nach erfolgter Prüfung konnte im Ort Niemegk kein Notstand in der Arzneimittelversorgung gemäß Paragraf 16 des Apothekengesetzes festgestellt werden“, heißt es in der Antwort des Landesamtes, das Amtsdirektor Thomas Hemmerling der MAZ zur Verfügung gestellt hat.

Andere Apotheken gut erreichbar

Bei einem Notstand bestehe durch eine fehlende Apotheke die latente Gefahr, dass ein Medikament infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses nicht mehr rechtzeitig herbeigeschafft werden könne. „Dies trifft in Niemegk nicht zu“, schreibt die Behörde weiter.

Als Begründung führt sie an, dass die Apotheken in Treuenbrietzen, Bad Belzig, Brück, Wiesenburg/Mark und Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt) aufgrund der vorhandenen Infrastruktur – Straßennetz und regelmäßige Busverbindung – witterungsunabhängig und ohne einen für die ländliche Region überdurchschnittlichen Aufwand erreichbar seien.

Gut 100 Bürger und Lokalpolitiker haben im November 2019 am Kirchplatz in Niemegk für eine bessere medizinische Versorgung protestiert. Quelle: Thomas Wachs

Amtsdirektor Thomas Hemmerling hat sich im März an das Landesamt gewandt und den Antrag zur Feststellung eines Notstandes gestellt. „Nachdem die Inhaberin der Niemegker Robert-Koch-Apotheke nach langjährigen vergeblichen Bemühungen um eine Nachfolgeregelung in den Ruhestand ging, konnte keine adäquate Arzneimittelversorgung mehr gewährleistet werden“, schreibt er darin. „Für die hier lebenden Menschen und insbesondere auch für die in Niemegk ansässigen Arztpraxen ist das Fehlen der Apotheke derzeit eine äußerst große Sorge.“

Hemmerling machte auch deutlich, dass das Ausweichen auf andere Apotheken den Patienten nicht zuzumuten sei, „da die Dörfer nicht bedarfsgerecht an das ÖPNV-Netz angebunden sind. Der Arztbesuch und das anschließende Beschaffen der benötigten Medikamente würden Ganztagesreisen erfordern.“

Auch diese Argumente lässt das Landesamt in seiner Antwort jedoch nicht gelten. „Bezüglich der von Ihnen angeführten Dörfer, die nicht bedarfsgerecht an das ÖPNV-Netz angeschlossen sind, ist ausweislich des im Internet zugänglichen Fahrplans auch bei einer in Niemegk befindlichen Apotheke nicht sichergestellt, dass der Apothekengang mit dem ÖPNV in unter einer Stunde möglich wäre.“

Zudem würden mehr als 55 Prozent der Bewohner des Amtsgebiets außerhalb der Stadt Niemegk leben. „Daher wohnen diese sogar, örtlich gesehen, näher an einer der umliegenden Apotheken, als an der Apotheke, die zuvor in Niemegk ansässig war“, befindet das Landesamt.

Nun gelte es, sich hinsichtlich der neuen Entwicklungen zu besprechen, sagt Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe. „Ein Widerspruch wird aus meiner Sicht keinen Zweck haben. Ich habe eher die Idee, jetzt auf der politischen Schiene etwas zu unternehmen und Akteure aus dem Landkreis mit ins Boot zu holen.“

Dem schließt sich Thomas Hemmerling an. „Ich glaube auch, dass wir jetzt nur noch über die Politik und öffentlichen Druck etwas erreichen können“, sagt er. Die eigentlich nur als Übergangslösung eingerichtete Rezeptsammelstelle mit einem Briefkasten am Niemegker Rathaus laufe aber nach wie vor weiter, ergänzt der Amtsdirektor.

Von Josephine Mühln