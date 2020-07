Niemegk

Der Diebstahl eines wertvollen Oldtimer-Motorrades ist in Niemegk angezeigt worden. Er muss sich in der Nacht zum Dienstag ereignet haben.

Unbekannte haben demnach das Tor einer Garage in der Rosenstraße aufgehebelt. Sie gelangten so in das Innere. Untergestellt war dort eine nicht fahrbereite AWO-Maschine. Diese wurde dennoch entwendet. Der Schaden wird mit 8000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von René Gaffron