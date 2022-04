Ostergottesdienst für Frühaufsteher in Lobbese und Grubo  

Lobbese/Rädigke

Das höchste Fest der Christen wird zu Ostern im Hohen Fläming auch mit einigen besonderen Zeremonien gefeiert. So gibt es unter anderem in den Kirchen zu Lobbese sowie in Grubo Osternachtsfeiern für Frühaufsteher.

„Der feierlichste Gottesdienst zum Osterfest kann in diesem Jahr endlich wieder gefeiert werden“, sagt Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk mit Blick auf die angesichts der Corona-Pandemie ausgefallenen Gottesdienste der beiden zurückliegenden Jahre.

Gemeinde Lobbese feiert kurz vor Sonnenaufgang

Der Pfarrer und die Kirchengemeinde Lobbese laden am Ostersonntag nun schon kurz vor Sonnenaufgang dazu ein, um 5.30 Uhr feierlich das Licht des Ostermorgens zu begrüßen. „Der Gottesdienst beginnt noch in der Dunkelheit am Osterfeuer vor der Kirche mit dem Entzünden der Osterkerze, die dann gemeinsam in die Kirche begleitet wird“, so Geißler.

Pfarrer Daniel Geißler kann die Osterbotschaft nun wieder persönlich überbringen bei Gottesdiensten. In der Corona-Zwangspause ging das zuletzt nur postalisch. Quelle: privat

Denn das Licht, das die Nacht besiegt, steht symbolisch für den auferstandenen Jesus Christus, der die Nacht des Todes besiegt hat. Im Gottesdienst wird das Osterlicht sodann jedem Besucher als Kerze weitergegeben. „Im Anschluss an den Ostergottesdienst findet ein kleines Osterfrühstück in der Winterkirche statt“, erklärt Pfarrer Daniel Geißler.

Auch im Pfarrbereich Rädigke werden die Karwoche und das Osterfest mit besonderen Gottesdiensten begangen. „Wir können nicht absehen von den Ereignissen, die uns alle beschäftigen und uns Sorgen machen“, sagt Pfarrer Matthias Stephan. „Unsere Botschaft vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu hören wir so in diesem Jahr sicher noch einmal anders“, so der Geistliche.

Pfarrer Matthias Stephan lädt zu diversen Gottesdiensten rund um das Osterfest. Quelle: Thomas Wachs

Er lädt dazu ein, gemeinsam zu hören, zu singen und zu beten. Dazu gibt es am Gründonnerstag um um 18 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche zu Buchholz bei Niemegk. Erinnert werde damit an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern.

Andacht in Rädigke zur Sterbestunde Jesu

„Am Karfreitag feiern wir um 15 Uhr in der Kirche in Rädigke eine Andacht zur Sterbestunde Jesu und um 16.30Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche in Klepzig“, kündigt Pfarrer Matthias Stephan an.

Osternacht in Kirche zu Grubo

„Eine besondere Freude“ sei es auch für seine Gemeinde, „dass wir am Ostersonntag nach zwei Jahren Pause wieder eine Osternacht in der Kirche in Grubo feiern werden.“ Beginn ist dort um 6Uhr. Anschließend werde es einen Osterspaziergang und ein kurzes Aufwärmen in der Kirche geben, kündigt der Rädigker Pfarrer an.

Für Ostermontag lädt er für 11 Uhr darüber hinaus zum Gottesdienst auf die Landesgartenschau in Beelitz ein.

Von Thomas Wachs