Passionsandacht in der Dorfkirche Garrey wird 24-mal gehalten

Garrey

Am Sonntag kehrt Martin Allmendinger erneut virtuell aus Schwaben nach Garrey zurück. Aufgrund der unsicheren Coronalage hat er seine Passionsandacht mit Hilfe seines Enkels wieder als Video vorbereitet. Es wird von 9 bis 21 Uhr jede halbe Stunde in Dauerschleife in der Dorfkirche Garrey gezeigt.

Jedes Jahr in der Passionszeit kommt der pensionierte Diakon Martin Allmendinger aus Stuttgart nach Garrey gereist und lädt zu einer besonderen Passionsandacht ein. So hatte er es vor fünf Jahren versprochen und seitdem immer eingehalten. Die coronabedingten Einschränkungen machen das schwieriger, aber nicht unmöglich.

Sendung auf der Datenautobahn in den Hohen Fläming

Auf der Suche nach einer praktischen Lösung kam ihm die Idee einer virtuellen Andacht in der kleinen Dorfkirche. Sie wird in Stuttgart aufgezeichnet und über die Datenautobahn in den Hohen Fläming geschickt. Das Video wird in Dauerschliefe zwölf Stunden am Stück in der Garreyer Kirche auf einer Leinwand gezeigt. Dadurch ist es allen Besuchern möglich, unter Einhaltung der notwendigen Abstände in der kleinen Kirche die Andacht zum Garreyer Kreuzweg zu erleben.

Allmendinger war 2017 anlässlich des Reformationsjubiläums in der nahen Lutherstadt Wittenberg in Garrey untergebracht und hatte in dieser Zeit Kontakte zu dem Menschen im Ort geknüpft und mit ihnen Gottesdienste gefeiert.

Garreyer Holzschnitte von berühmtem Künstler

Im Zuge der Partnerschaft zwischen Schwaben und Garrey ist er in diesen Tagen wieder in Garrey zu Gast, um einen neuen Blick auf die Kreuzweg-Holzschnitte von Walter Habdank zu präsentieren.

Martin Allmendinger war in den Achtziger Jahren gemeinsam mit seinem Bruder im Habdank-Atelier am Starnberger See, und hatte dabei Gelegenheit, den Künstler noch zu dessen Lebzeiten persönlich kennen zu lernen.

Von René Gaffron