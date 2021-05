Picknick und Orgelklänge nach Gottesdienst an Borner Mühle

Borne

Am Sonntag, 30. Mai, um 14 Uhr findet ein Gottesdienst an der Bockwindmühle in Borne statt. Gestaltet wird der Gottesdienst von Vikar Lars Städter zusammen mit den Belziger Turmbläsern.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr am Wahrzeichen von Borne zu Gast sein zu dürfen,“ sagt Lars Städter. „So eine alte Mühle ist ein wunderbarer Ort für einen Gottesdienst unter freiem Himmel. Weil sie von der unsichtbaren Kraft des Windes angetrieben wird und dabei etwas Neues entsteht, ist sie wie ein Sinnbild für unseren Glauben,“ so der Vikar weiter.

Orgelklänge in der Kirche

Unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln und mit einem Mund-Nasen-Schutz wird auch das gemeinsame Singen möglich sein, heißt es in der Ankündigung der Evangelischen Gemeinde. Nach dem Gottesdienst soll es ein Picknick geben. Speisen dafür sollte jeder selbst mitbringen, Getränke können vor Ort erworben werden.

Für alle Interessierten stehen danach ab 16 Uhr die Türen der St. Pankratius-Kirche in Borne für einen Besuch offen. Kantor Winfried Kuntz wird dort den Nachmittag mit Orgelklängen musikalisch beschließen.

Von René Gaffron