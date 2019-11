Locktow

Mehrere Lastwagen sind an der Autobahn 9 auf dem Rasthof Fläming-West beschädigt worden durch so genannte Planenschlitzer. In der Nacht zu Dienstag griffen sie acht Auflieger an und suchten nach Diebesgut.

Ein Lkw-Fahrer bemerkte in der Nacht an seinem Sattelauflieger eine Beschädigung. Offenbar hatten Unbekannte den Laderaum unberechtigt inspiziert. Der Kraftfahrer rief gegen 1 Uhr die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin noch an sieben weiteren Lastwagen entsprechende Schnittstellen fest.

„Aus mindestens einem Lastwagen wurde Ladung entnommen und hinter dem Fahrzeug abgelegt. Ob es darüber hinaus zu Diebstählen kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, teilt Polizeisprecher Daniel Keip mit.

Die Kriminalpolizei habe an den Lastzügen und in der Umgebung Spuren gesichert. Zur Schadenshöhe konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.

