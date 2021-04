Planetal: Dreiste Diebe klauen Dünger in Größenordnungen

Locktow

Einen bemerkenswerten Diebstahl hat die Polizei am vergangenen Wochenende registriert. Er wurde am Sonnabend, 13.15 Uhr, aus der Gemeinde Planetal angezeigt.

Demnach müssen Unbekannte in einen Agrarbetrieb in Locktow eingedrungen sein. Dazu haben sie den Zaun des Geländes überwunden und dann offenbar zielgerichtet ein Lager angesteuert. Von dem Schuppen wurde das Holztor aufgebrochen. Dann haben die Täter 50 Kartons entwendet, in denen sich Behältnisse für Flüssigdünger befunden haben sollen.

Der Schaden wird vom Unternehmen mehreren Tausend Euro beziffert. Die Spuren sind dokumentiert, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenbrg/Havel, 03381 / 56 00.

Von René Gaffron