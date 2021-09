Polnischer Transporter-Fahrer muss Hänger bei Mörz stehen lassen

Mörz

Ein Kleintransporter mit Hänger ist am Montag Vormittag auf der B 102 gestoppt worden. Bei der Kontrolle des polnischen VW-Kleintransporters am Abzweig nach Mörz, wo es öfter zu Unfällen kommt, stellten die Polizisten fest, dass der 54-Jährige am Steuer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis für die Kombination ist.

Er hatte lediglich das Papier zum Führen des Bullis. Der Anhänger wurde daraufhin abgekoppelt und verkehrssicher abgestellt.

Dennoch ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht einer Straftat.

Von René Gaffron