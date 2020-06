Rädigke

Die Initialzündung hat offensichtlich funktioniert – die Konzertreihe im Hohen Fläming wird am Samstag, 27. Juni, um 20.30 Uhr mit der Potsdamer Band „Kruse“ fortgesetzt. Unterstützung gibt es auf der Bühne hinter der Feuerwehr in Rädigke zudem von der Rockband „Excelsis“.

Was mit dem Konzert von „Dings & Bums“ in Rädigke eröffnet wurde und mit der Excelsis Rockband in Bad Belzig weitergeführt wurde, hat Aufmerksamkeit erregt. Genau das war das Ansinnen der Musiker und Freunde um die beiden Protagonisten Marcel Wricke und Thomas Nehrkorn. Sie wollte zeigen, dass sie da sind. Dass die Musik da ist, dass der Rock’n Roll lebt.

Die Excelsis Rockband steht ebenfalls in Rädigke auf der Bühne. Quelle: MAZ/Archiv

Ihre Aufführungen füllten auch vor Corona keine Stadien, waren und sind aber immer erdige, liebevoll und kreativ dargebotene musikalische Leckerbissen.

Mit der Unterstützung der Ordnungsämter in Niemegk und Bad Belzig, unter Einbeziehung des Gesundheitsamtes und durch wirklich solidarische Unterstützung von ganz vielen Seiten konnten diese beiden ersten Veranstaltungen bei denkbar schlechtem Wetter zum Erfolg geführt werden.

Deutschpop zum Mitsingen

Nun gesellt sich eine Band aus Potsdam in das Netzwerk im Fläming: „Kruse“ spielen deutsche Songs aus eigener Feder, covern Größen aus dem deutschen Sprachraum und haben ebenfalls einen Riesenspaß an ihrem musikalischen Tun.

Frontmann Kruse kommt aus Potsdam - hier lernte er Laufen, Sprechen und Gitarre spielen; gern behauptet er von sich, er sei 12 gewesen, als er in Babelsberg auf einem Bordstein saß und sein erstes Lied „vor Publikum“ auf einer Mundharmonika spielte. Irgendwo dort beginnt der musikalische Weg des Mannes, der mittlerweile auf über 20 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann.

Endlich wieder feiern

Seine Songs sind authentisch und spiegeln Lieben und Leben der ganz normalen Menschen wieder, deshalb funktionieren sie auch seit Jahren.

Kruse singt deutsch, seine eigenen Songs und Songs von Westernhagen, Rio Reiser, Stoppock und noch viel mehr. Unterstützt wird der Frontmann auf der Bühne von seiner professionellen Band, deren Mitglieder in namhaften Bands wie den Klosterbrüdern, Magdeburg, The Clogs spielten und spielen.

