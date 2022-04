Raben: Aktionstag rund um Wildbienen im Naturparkzentrum

Raben

Die Zahl der Insektenarten wie die Zahl der Individuen befindet sich im Sinkflug – schlechte Nachrichten auch für eine Vielzahl anderer Tiere wie Vögel oder Fledermäuse. Doch jeder Gärtner und jede Balkonbesitzerin kann etwas für Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer tun: Wildbienenfreundliche Gärten anlegen oder Balkonkästen mit insektenfreundlichen Pflanzen bestücken.

Ariane Hofmann führt mit ihrem Vortrag „Mehr Biodiversität für öffentliches und privates Grün – Warum jeder Quadratmeter heimischer Wildpflanzen zählt“ am Sonntag, 10. April, in die Veranstaltung im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben ein. Schließlich ist eine Trendwende bei der Gestaltung von öffentlichen und privaten Flächen ein wichtiger Schritt, um die Artenvielfalt zu fördern.

Hierzu ist es notwendig, ökologische Zusammenhänge zu erkennen, um diese in der Praxis zu berücksichtigen. Als Regionalleiterin Berlin-Brandenburg des Vereins für naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung kann Hofmann Tipps zur Gestaltung insektenfreundlicher Gärten geben.

Tauschbörse im Naturparkzentrum Raben

Bei der anschließenden Samen- und Pflanzentauschbörse können insektenfreundliche Blühpflanzen getauscht und verschenkt werden. Von Seiten des Naturparkvereins wurde schon erste Tauschware vorbereitet.

Ebenfalls zu Gast ist die Naturwacht Hoher Fläming. Sie sorgt sich um die Vielfalt der Fledermäuse, die nicht zuletzt auch von der Insektenarmut betroffen sind. Die Ranger informieren über die Lebensweise der Fledermäuse und Möglichkeiten zu ihrem Schutz. Ganz praktisch können vor Ort Fledermauskästen gebaut werden. Die Veranstaltung findet am 10. April von 14 bis 16 Uhr statt.

Von MAZonline