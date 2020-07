Raben

Was mit dem Müll passiert, warum Mülltrennung so wichtig ist und wie man Müll vermeiden kann lernen die Teilnehmer im neuen Ferienworkshop des Naturparkzentrums in Raben. „Upcycling – aus alt mach neu“ heißt das große Thema, dass am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Juli, im Vordergrund stehen wird.

Ob Kräuterbeete aus Getränkekartons, Stiftehalter aus Toilettenpapierrollen oder Nisthilfen aus Konservendosen: In der Upcycling-Bastelwerkstatt gibt es etliche Ideen, wie man aus scheinbar wertlosen Produkten etwas Neues basteln kann. Spielerisch wollen die Mitarbeiter des Naturparkzentrums ihre Besucher an das Thema heranführen.

Nicht jeder Abfall ist wertlos

Von 10 bis 15 Uhr haben Interessierte an beiden Tagen die Möglichkeit, an der Ferienaktion teilzunehmen. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 033848/60004 oder per E-Mail an info@flaeming.net wird gebeten. In Räumen ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Der Unkostenbeitrag liegt bei 4,50 Euro pro Person.

Hintergrund der Ferienaktion ist eine „weltweite Vermüllung, eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit“. Nicht umsonst würde die Gesellschaft als „Wegwerf-Gesellschaft“ bezeichnet werden. Besonders die Massen an Plastikmüll seien bedenklich. Dabei seien viele Abfallprodukte keineswegs wertlos, sondern können mit ein bisschen Kreativität einem neuen Zweck zugeführt werden.

Von Marcus J. Pfeiffer