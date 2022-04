Raben: Ritterspiele ziehen nach Zwangspause wieder viele Besucher auf Burg Rabenstein

Raben

Die Ritter haben das Kämpfen nicht verlernt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steht Burg Rabenstein über Ostern wieder im Zeichen von altem Handwerk, Gauklern, Spielleuten und allerlei Speis und Trank. Höhepunkt des Programms sind dreimal täglich die Ritterspiele. Viele Besucher wollen sich das nicht entgehen lassen.

Zur Galerie Die Ritterspiele auf Burg Rabenstein ziehen nach zwei Jahren Corona-Pause vier Tage lang wieder viele Besucher an.

Wie gewohnt geht es hoch zu Ross wieder um den Kampf des Guten gegen das Böse. Und wie immer gewinnt am Ende natürlich das Gute. Dieses Mal in Person des Königs und seiner Gemahlin, die sich gegen den schwarzen Ritter durchsetzen können.

Veranstalter müssen Improvisationstalent aufbringen

Doch bevor die Besucher ihr gewohntes Ostererlebnis auf Burg Rabenstein bekamen, mussten die Veranstalter von „Neuland Zeitreisen“ einiges an Improvisationstalent aufbringen. Allen voran Cathleen Janotte, die für die Veranstaltung verantwortlich ist. Den Aktiven ist sie zwar schon seit einigen Jahren bekannt – aber bislang nur als Assistentin.

Die Ritterspiele ziehen nach zwei Jahren Pause wieder viele Besucher auf Burg Rabenstein. Zur Freude von Organisatorin Cathleen Janotte. Quelle: Stefan Specht

Seit wenigen Wochen ist sie fest bei der Firma Neuland Zeitreisen angestellt und stemmt mit ihren Mitarbeitenden gleich das erste große Event nach zwei Jahren Pandemie-Pause. „Wir mussten erstmal schauen, welche Schausteller, Handwerker und Händler es überhaupt noch gibt“, sagt Cathleen Janotte.

Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren

Sie musste feststellen, dass die vergangenen Monate der Corona-Pandemie ohne Auftritte und Veranstaltungen deutliche Spuren hinterlassen hat in der Branche. „Wir haben einige Absagen von Händlern und Handwerkern erhalten, die sonst schon seit Jahren regelmäßig auf Rabenstein dabei waren.“ Zugute kam ihr, dass die zweite Veranstaltung, die ihre Agentur veranstaltet, abgesagt wurde. So kamen doch genug Stände zusammen.

Auch bei den Mietverträgen lief es dieses Jahr anders als gewohnt. Da die Burg Rabenstein derzeit von mehreren Akteuren betrieben wird, mussten auch mehrere Verträge geschlossen werden. Neu war auch, dass der Innenhof der Burg von Gastronom Marcus Schubert und dem Musiker Ralf dem Raben betrieben wird.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ralf hat aufgrund seiner eigenen Veranstaltungen im Herbst auf der Burg tolle Kontakte in die Mittelalter-Szene. Darum haben wir ein gutes Programm auf die Beine gestellt“, sagt Marcus Schubert. Wichtig ist ihm dabei, dass es von Anfang an eine enge Abstimmung mit Neuland Zeitreisen gibt. „Wir wollen miteinander arbeiten und für die Besucher sollte es keinen Bruch geben, wenn sie den Innenhof betreten“, sagt der Gastronom.

Die Ritterspiele ziehen nach zwei Jahren Pause wieder viele Besucher auf Burg Rabenstein. Zur Freude von Organisatorin Cathleen Janotte. Quelle: Stefan Specht

Direkt vor dem Burgfried und dem Burgturm finde traditionell die Kämpfe statt. Dreimal täglich ist das Gelände wie leergefegt. Groß und Klein sammeln sich dann auf den beiden Tribünen, um die Schauspielertruppe Mandshur Tengri aus Rhinow zu bewundern. Ihre Schwert- und Lanzenkämpfe, Reitakrobatik und Feuershow sorgen dabei für viel Jubel.

Zwischen diesen turbulenten Vorführung hoch zu Ross, sorgen Akrobaten, Komiker und Schauspieler auf dem gesamten Gelände für Kurzweil. Zu ihnen gehört das Duo „Das doppelte Flottchen“, das mit viel Komik unter Einbeziehung sämtlicher Zuschauer Geschichten erzählt.

Die Ritterspiele ziehen nach zwei Jahren Pause wieder viele Besucher auf Burg Rabenstein. Begeistert hat auch die Formation „Das doppelte Flottchen“. Quelle: Stefan Specht

Veranstalterin Cathleen Janotte ist war am Ende des Tages zufrieden mit ihren ersten Ritterspielen auf Burg Rabenstein. „Selbst bei dem schlechten Wetter am Freitag war die Stimmung insgesamt gut“, sagt die Akteurin. Und an den folgenden Tagen wurde sie mit zunehmendem Sonnschein dann sogar noch besser. „Ich habe jede Menge zufriedener Gesichter bei den Besuchern und den Händlern gesehen“, sagt die Organisatorin der unter neuen Vorzeichen wiederbelebten Ritterspiele zu Ostern auf Burg Rabenstein.

Von Stefan Specht