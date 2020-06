Rädigke

Bei einem Verkehrsunfall in Rädigke ist am Samstagabend ein Kind verletzt worden. Gegen 19.50 Uhr war ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Hohlweg unterwegs, als plötzlich ein sieben Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad von der Zufahrt der Feuerwehr her auf die Fahrbahn rollte.

Es kam mitten im Dorf zum Zusammenstoß des Fahrradfahrers mit dem Auto. Das Kind wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad des Jungen wurde beschädigt. Es war nicht mehr fahrbereit.

Anzeige

Autofahrer leicht alkoholisiert

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem Peugeot-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Beamten ordneten bei dem Kraftfahrer eine Blutprobe an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.

Von MAZ