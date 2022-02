Ralf der Rabe wird sesshaft und bereitet die Saison auf Burg Rabenstein vor

Raben

Noch herrscht eine gewisse Winterruhe auf der Burg Rabenstein. Was nicht bedeutet, dass in dem historischen Gemäuer derzeit nichts passiert. Im Gegenteil. Denn voraussichtlich ab 1. März werden dort wieder Besucher erwartet. Zumindest halten sich die Pächter dafür bereit.

Dann wird nicht nur Gastwirt Marcus Schubert aus Lutherstadt Wittenberg an Wochenenden, Feiertagen sowie in den Ferien für Speis und Trank sorgen, sondern auch Ralf der Rabe lädt in das Torhaus und zum Aufstieg im Turm ein. Er hat die Höhe des Bergfrieds gerade von Hand vermessen, erklärt er der MAZ.

Turmhöhe von Burg Rabenstein ermittelt

Denn die Angaben in den heimatkundlichen Publikationen differieren wohl zwischen 23 und 30 Meter. Zumindest ist es ein wenig die Frage des Standpunktes und der Betrachtungsweise. „Zum Hof hin gemessen sind es 24,50 Meter. Auf der Waldseite wird der Boden bei 26,50 Meter erreicht“, sagt der Barde.

Mindestens 24,50 Meter hoch ist der Bergfried von Burg Rabenstein im Fläming. Quelle: René Gaffron

Drinnen ist er gerade damit befasst, Räume und Nischen, Regale und Luken zu entstauben. Symbolisch wie auch im Wortsinne.

Denn das einstige Domizil des Fremdenverkehrsvereins Niemegker Land direkt im Torhaus, das zuletzt ausschließlich von den Wirtsleuten Ebert als Büro genutzt wurde, ist bereits renoviert, soll noch gebohnert und aufgemöbelt werden als repräsentative Empfangsstube.

Ausstellung zum Mittelalter auf Burg Rabenstein entstaubt

Im rustikalen Ambiente wird ein Bildschirm stehen, auf dem Beiträge über Rabenstein im Fläming, das Mittelalter und Offerten in der Umgebung zu sehen sind. In der Ausstellung auf den weiteren Ebenen wurde ebenfalls etwas Platz geschaffen und durchgewischt. „Neu sind die Darstellungen zur Wasserversorgung auf der Burg Rabenstein“, berichtet Ralf der Rabe.

Dazu wurde obendrein ein Video produziert, das auf der Internetpräsenz angeschaut werden kann. Informativ und unterhaltsam – mit dieser Interaktion hofft Ralf der Rabe noch mehr Gäste anlocken zu können. Wenn er der Covid-19-Pandemie keinen Raum gibt und dafür die Phantasie laufen lässt, sieht er sich und weitere motivierte Kollegen im Einsatz.

Ralf der Rabe plant mehr Erlebnis-Führungen

„Der lebendige Turm wird dann zu erleben sein – Burgwächter in Rüstung am Eingang, Minnesänger auf halber Höhe und eine liebliche Rosemarie ganz obenauf. Da lässt sich etwas bieten“, so der durchaus weit gereiste Künstler. Wolkenschlösser baut er freilich nicht, denn noch spürbar ist eine allgemeine Lethargie.

Das Modell von Burg Rabenstein gibt einen guten Überblick über das Ensemble. Quelle: René Gaffron

Allerdings haben ja Marcus Schubert, Ralf der Raben und der Niemegker Kulturverein Crescendo seit dem vergangenen Sommer die gemeinsame Verantwortung für die 770 Jahre alte Anlage auf dem Steilen Hagen übernommen.

Mehr Platz in der Heimatkundlichen Ausstellung. Sie erinnert auch an die einst übliche Fasanenzucht. Quelle: René Gaffron

Mehr als 5000 Turm-Aufstiege jährlich sind ein Beleg für das große Interesse der Besucher. „Klar ist, dass sich alle miteinander arrangieren müssen und beispielsweise große Familienfeiern als Haupteinnahmequelle die Priorität im gemeinsamen Kalender haben“, heißt es.

Defa-Häuptling auf Burg Rabenstein im Kreutverhör

Nichtsdestotrotz wird an ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Darin sind bewährte Veranstaltungen wie Ritteressen (19. März und 30. April), Konzerte von Keimzeit-Akustik-Quintett (1./2.April) und der Irish-Folk-Abend mit am 27.Mai, das Mittelalterspektakel zu Ostern, aber auch eine neue Talkshow am 29. April vorgesehen. Als erstes wird Defa-Häuptling Gojko Mitic ins Kreuzverhör genommen.

Die Empfangsstube im Torhaus von Burg Rabenstein ist renoviert und soll bis März neu eingerichtet sein. Quelle: René Gaffron

Je weniger sich der Coronavirus ausbreitet, um so mehr Zuspruch lautet die Hoffnung nach der Zwangspause.

Zumal sich für Ralf den Raben das große Reisen mit den Rabenbrüdern reduzieren wird. „Es bleiben ein paar Feste und Märkte im Kalender, aber der Fokus liegt jetzt auf dem Engagement hier im Hohen Fläming“, erklärt der 60-Jährige. Wobei auch hier die Betonung darauf liegt, dass die Arbeit auf viele Schultern verbteilt bleiben muss.

Von René Gaffron