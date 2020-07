A9/Rabenstein

Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch auf dem Rastplatz Rabenstein an der Autobahn 9 an einem parkenden Lkw zu schaffen gemacht. Zwischen 21 Uhr am Abend und 8.30 Uhr in der Früh stahlen sie zwei Auffahrrampen – Sachschaden rund 2000 Euro.

Um an das Diebesgut zu gelangen haben der oder die Täter die Aufbewahrungsbox der Rampen gewaltsam geöffnet. Der Lkw-Fahrer informierte daraufhin die Polizei. Sie nahm eine Anzeige auf und ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahls.

Von Marcus J. Pfeiffer