Das Gastspiel des Keimzeit-Akustik-Quintetts am 21. und 22. Januar soll wie geplant auf Burg Rabenstein über die Bühne gehen. Beide Auftritte sind wie sonst auch üblich restlos ausverkauft, so dass von einem spontanen Besuch abgeraten wird. Die Veranstaltungen werden gemäß der 2 G plus-Bestimmungen stattfinden. Das hat Manager Dirk Tscherner mitgeteilt.

Das heißt: Alle Inhaber von Tickets müssen eine vollständige Impfung beziehungsweise ihre Genesung nachweisen. Dazu erfolgt ein Abgleich mit einem Ausweisdokument. Zusätzlich ist ein tagesaktueller Negativtest von einer anerkannten Teststelle (nicht älter als 24 Stunden) vorzulegen.

Corona-Tests kostenfrei vor Ort möglich

Veranstalter Dirk Tscherner, der Niemegker Crescendo e.V. und Gastronom Marcus Schubert bieten einen kostenlosen Test vor Ort an. In Zusammenarbeit mit einem Wittenberger Testzentrum wird die Möglichkeit an beiden Tagen jeweils ab 17 Uhr bestehen.

Wirt Marcus Schubert und seine Mistreiter freuen sich auf die ersten Veranstaltungen des Jahres auf Burg Rabenstein. Quelle: René Gaffron

Damit soll den Gästen der Konzerte ein zusätzlicher Weg erspart werden. Aber es werden auch tagesaktuelle Zertifikate anderer Testzentren akzeptiert.

Die Konzerte beginnen jeweils 19 Uhr. Gegen 20 Uhr ist ein Pause vorgesehen, heißt es in der Ankündigung.

Reservierung in der Gaststätte möglich

Der Wirt Marcus Schubert bereitet für beide Tage jeweils ab 17 Uhr, ein kulinarisches Angebot in den Gasträumen der Burg Rabenstein vor. Von dort können die Besucher direkt in den Rittersaal zum Konzert gehen. Aufgrund der begrenzten Kapazität werden Reservierungen empfohlen.

Markus Schubert, Lutherstadt Wittenberg, 0 34 91 / 42 91 10 ; oder per E-Mail: Marcus.schubert@alte-canzley.de

