Mörz

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Traktors, der nach einem Reifenplatzer außer Kontrolle geraten ist. Bei Mörz, am Abzweig nach Locktow, kippte das Agrargerät am Mittwoch gegen 21 Uhr auf den Seitenstreifen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Es entstand eine hoher Sachschaden an dem Traktor. Die Bergung sollte am Donnerstag geschehen, heißt es im Polizeibericht weiter.

Von MAZ