Rekordgemüse aus Niemegk: Riesen-Gurke und Kürbis-Gigant

Niemegk

Eine armenische Gurke, 3,4 Kilo schwer, 56 Zentimeter lang und 33,5 Zentimeter im Umfang ist eines der Ernte-Ergebnisse vom Gemüsekönig Bernd Wolff in diesem Jahr. Die gelbe Farbe hat sie, weil sie nicht im Freiland, sondern im Gewächshaus gezogen wurde. „Es war ein Versuch, sieht doch gut aus“, sagt der Niemegkers mit dem grünen Daumen.

Frost funkt dazwischen

Laut Saatgut-Verpackung können die armenischen Gurken eine Länge von 1,20 Meter und ein Gewicht von 4 Kilo erreichen. Vielleicht ja im nächsten Jahr. In der Verpackung ist jedenfalls noch genügend Pflanzmaterial.

Die Eisheiligen im Mai haben Wolff in diesem Jahr im Ernteablauf dazwischen gefunkt. Besser gesagt, die Zeitschaltuhr für die Heizung im Gewächshaus. „Normalerweise läuft sie zwischen 4 und 7 Uhr. Der Frost kam aber schon um 1 Uhr“, erzählt er. Für die zarten Gurkenpflanzen zu viel. „Ich hätte heulen können. Das war schon sehr deprimierend.“

Aus Kuhmist wird Rekordgemüse

Der ergiebige Regen am Dienstag war ein Segen nach langer Trockenheit. An heißen Tagen läuft in der früh oder am späten Abend der Sprenger. Einige Stunden lang wird bewässert. Das Gewächshaus belüftet sich indes selbst, so, wie es die Pflanzen brauchen.

Zur Galerie Bernd Wolff züchtet in Niemegk Rekordgemüse. Neben einem Kürbis-Giganten ist eine riesige Gurke darunter.

Viel Arbeit investiert der Autobahnpolizist Jahr um Jahr, täglich nach der Arbeit in seinen Garten. Obwohl, geordnete Beete sucht man im 900 Quadratmeter großen Grün vergeblich. Doch das hat seinen Sinn. Wo im Herbst der Kuhmisthaufen aufgeschüttet wird, wächst im Frühjahr und Sommer rekordverdächtiges Gemüse heran.

Superlativen im Gemüsebeet

Momentan zu finden: ein mindestens 100 Kilo schwerer Kürbis, zehn Kilo schwere Zucchini, Vierlinge im Rote Beete-Quartier und tiefrote Koloss-Tomaten im Gewächshaus.

Mit dem Kürbis wird er bei der Wiegemeisterschaft am letzten Septemberwochenende in Klaistow antreten. Was er gewinnt, soll der Jugendfeuerwehr Niemegk als Finanzspritze zugute kommen.

Salat ohne Schnickschnack

In den Sommermonaten muss Wolff kein Gemüse zukaufen. Und wenn er es tut, dann regional. „Der kürzeste Transportweg ist immer noch der von meinem eigene Garten nach Hause“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Regional schmeckt ihm einfach am besten.

Und obwohl ihm sein Gemüse sehr am Herzen liegt, rein vegetarisch zu essen käme nicht in Frage. „Fleisch und Gemüse gehört zusammen“, findet er. Gurken- und Tomatensalat kommen dennoch oft und gern auf den Tisch. Auch in Kombination. „Ganz klassisch, nach keinem großen Geheimrezept“, so der Polizist.

Nachreifen mit Gärtner-Tipp

Noch bis in den September wird er auf den wilden Beeten ernten. Und was im Gewächshaus noch grün bleibt, wird mit einem Gärtner-Trick nachgereift. „Einfach einen roten Apfel zu den Tomaten in die Holzkiste uns abdecken“, so der Hobby-Gärtner. Dann werden auch die letzten Tomaten rot.

In den letzten 20 Jahren hat Wolff sich sein Gemüse-Zieh-Konzept perfektioniert. Die Expertise hat er vom Schwiegervater. „Ab uns zu sieht er hier nach dem Rechten“, so Wolf.

Von Natalie Preißler