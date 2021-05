Niemegk

Die Terrasse ist rausgeputzt, das Becken gefüllt und die frisch ausgebildeten Rettungsschwimmerinnen Ivonne Kracht, Marlene Grund und Dorothee Müller sind ebenfalls startklar, um in der Niemegker Paul-Temming-Badeanstalt ein Auge auf die Gäste zu werfen. 

„Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison und darauf, noch mehr Kinder für den Schwimmsport begeistern zu können“, sagt Matthias Grund, Vorsitzender des Fördervereins „Badeanstalt Niemegk 1929“.

Weitere Ausbildungen ruhen

Für das Schwimmtraining zuständig sind künftig ebenfalls die Rettungsschwimmerinnen. Die Hoffnung des Vereins: Die Ausbildung von Rettungsschwimmern aus den eigenen Reihen soll zum Selbstläufer werden, indem der Nachwuchs frühzeitig mit dem Element Wasser vertraut gemacht wird.

Neben Ivonne Kracht, Marlene Grund und Dorothee Müller absolvieren noch drei Männer die Ausbildung zum Rettungsschwimmer – die aber wegen der Pandemie gerade ruht und voraussichtlich Ende August weitergeht. Außerdem stellt die Johanniter Unfall-Hilfe zwei weitere Retter, die das Team verstärken.

Die Terrasse des Niemegker Freibads lädt bereits zum Verweilen ein und wurde frühlingshaft gestaltet. Quelle: Josephine Mühln

Die Johanniter waren es auch, die zwei der drei jetzt abgeschlossenen Ausbildungen finanziert haben, eine übernahm der Förderverein selbst. „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit der Stadt zusammen und haben eine Verpflichtung im Sozialraum, der wir gerecht werden wollen“, sagt Ralf Boost, Vorstand des Johanniter-Regionalverbandes Potsdam-Mittelmark-Fläming.

„Es ist grandios, was Matthias Grund zusammen mit dem Verein hier in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt hat und wir sind froh, ein Teil des Teams zu sein, bei dem alle an einem Strang ziehen“, sagt Ralf Boost weiter.

Die Ausbildung der drei Frauen hat im September 2020 begonnen. Dann galt es, jeden Samstag nach Wittenberg zu fahren – bis im November der Lockdown kam. Die praktische Prüfung konnte vorher jedoch noch absolviert werden. Sie dauerte zwei Stunden und verlangte den Prüflingen Einiges ab. „Aber wir haben uns gut gegenseitig motiviert“, sagen die Frauen. Die theoretische Prüfung folgte dann vor gut anderthalb Monaten.

Ivonne, Marlene und Dorothee leben allesamt in Niemegk und kennen das Bad schon viele Jahre. „Wir wollten helfen, dass unser Schwimmbad geöffnet werden kann und die Kinder hier schwimmen lernen können“, sagen sie. „Das Training für die Ausbildung hat auch Spaß gemacht und es war motivierend, die Erfolge zu sehen.“

Die Saison solle im Juni eröffnet werden, sagt Matthias Grund. Bei der weiteren Planung müsse man aber flexibel bleiben. „Wenn negative Corona-Tests für alle Badegäste die Vorgabe sind, könnte auch das gewährleistet werden“, ergänzt Ralf Boost.

Ob die Anzahl der Besucher begrenzt werde, sei derzeit noch nicht klar. „Wir hoffen, dass wieder die Regel vom vergangenen Jahr greift, damals waren 150 Gäste erlaubt“, sagt Matthias Grund.

Von Josephine Mühln