Rockgottesdienst in Niemegk: Bands aus dem Hohen Fläming spielen in Kirche

Am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr lädt die evangelischen Kirchengemeinde Niemegk bereits zum fünften Mal zum Rockgottesdienst in die St. Johanniskirche in Niemegk ein.

Mit dabei sind die Band Cammbas aus Luckenwalde, die Liedermacherlegende Thomas Rottenbücher, die Bands Lore-En und Mellow Mind sowie Daniela Geißler und der St. Johannis-Kammer-Chor. Eröffnet wird das Konzert durch den musikalischen Nachwuchs des Flämings: Die Hortband des Johanniterhorts Flinke Eichhörnchen. Auf der neu restaurierten Baer-Orgel lässt außerdem Kantor Winfried Kuntz bekannte Popsongs erklingen.

Die Besucher erwartet ein Konzert, das die musikalische Vielfalt der Region erlebbar macht. Der Niemegker Pfarrer Daniel Geißler ist begeistert vom Engagement der Musiker. „Ich bin überwältigt, dass sich wieder so viele Künstler bereit erklärt haben, bei diesem Projekt mitzumachen. Damit das Konzert im überschaubaren Rahmen von etwa 70 Minuten bleibt, beschränken sich die Bands auf je zwei Lieder.“

Pfarrer Geißler sorgt zudem beim Rockgottesdienst wieder für die richtige Würze. Der Hobbygärtner verschenkt an alle, die es scharf mögen erneut Chilischoten aus eigener Zucht und liefert gleich noch eine Gebrauchsanweisung für den unfallfreien Genuss: „Das Schärfste, was der Herr jemals auf Erden hat wachsen lassen. Eine Carolina Reaper zum Beispiel ist mit 2,5 Millionen Scorville schärfer als Pfefferspray. Beim Dosieren sollte man sehr vorsichtig sein. Ich trockne die Früchte und mache daraus Chili-Öl oder Würzsaucen. Das hält sich lange und davon reichen beim Kochen dann schon ein paar Tropfen.“

Chili-Ernte bei Pfarrer Daniel Geißler in Niemegk. Quelle: privat

Den Chilianbau betreibt Pfarrer Daniel Geißler seit einigen Jahren als Hobby. Die Schoten im Gottesdienst sollen gleichnishaft an das Wort Gottes erinnern, „das in unscheinbarer Hülle daherkommt aber in seinem Inneren eine Kraft trägt, die überrascht, den Atem verschlägt und auch die stärksten Menschen überwältigt“, sagt Geißler.

