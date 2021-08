Ruhestand für „Fiete“:  Eine Legende verlässt das Niemegker Rathaus  

Niemegk

In seinem Berufsleben hat er die Stadt Niemegk und viele Ecken des Amtsgebietes einmal komplett umgekrempelt. Das kann Friedwart Neue mit Fug und Recht von sich behaupten. Damit ist nun Schluss. Am Dienstag war sein letzter Arbeitstag als Tiefbauchef im Bauamt der Amtsverwaltung Niemegk.

Friedwart Neue hat in seinem Job im Tiefbauamt des Rathauses Niemegk seit 1992 viel gestaltet für die Region.

Von Anfang an war er dabei, als nach der politischen Wende überall neue Infrastruktur aufgebaut werden musste für Wasser- und Abwasseranlagen, Straßen und Plätze bis hin zur Burg Rabenstein. Dabei hatte Friedwart Neue den Verwaltungsjob zuvor nie gelernt. Als Elektromeister war der Rabener zunächst in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) in Rädigke tätig.

Zuvor noch Bürgermeister

Mit der letzten Kommunalwahl der DDR im Mai 1989 wurde er noch hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Raben. Das blieb er bis 1992 und dem Wechsel in die Verwaltung. Diese war ab 1993 dann für das neu gegründete Amt Niemegk zuständig.

„Ich wurde hier in das kalte Wasser geworfen und musste schwimmen“, erinnert sich Neue an seine Anfangszeit im Rathaus. „Vieles haben wir uns in Schulungen erst angenommen und in den Wirren nach der Wende sicher auch einiges gemacht, wofür man heute schon mit einem Bein vor Gerichte stehen würde“, erzählt Neue. „Doch die Euphorie war groß, es sollte doch überall vorangehen.“

Seit 1992 war Friedwart Neue im Bauamt Niemegk tätig. Jetzt ist er herzlich verabschiedet worden. Auch von Vize-Amtsdirektor Thomas Griesbach (re.). Quelle: Thomas Wachs

Fiete, wie ihn seine Kollegen und auch viele Bürger in der Stadt und den Dörfern nur kurz nennen, geht im Alter von 63 und nach 45 Berufsjahren nun in den Ruhestand. Ab 1. September ist er Rentner.

Die Nähe zu den Bürgern war dem Rathausmitarbeiter immer wichtig. „Wir haben lieber eine Versammlung mehr gemacht zu strittigen Projekten und wollten möglichst immer die Rückendeckung der Mehrheit der Betroffen haben“, erinnert sich der scheidende Tiefbauchef. Noch gut in Erinnerung ist ihm diesbezüglich der lange umstrittene Ausbau der Poststraße in Niemegk.

Hohe Kosten für die Bürger

Auch in den Dörfern sei es oft hoch hergegangen, weil viele Bauarbeiten ja auch für die Bürger mit hohen Kosten verbunden sind für Anliegerbeiträge. „Manchmal sind wir schon übel beschimpft worden. Am Ende waren die Leute aber meist froh, dass die Bauarbeiten durchgezogen wurden und sie jetzt eine ordentliche Straße vor der Haustür haben“, erzählt Friedwart Neue.

Die Tiefbauarbeiten in der Stadt Niemegk selbst hätten ihm meist besondere Sorgen bereitet. „Hier wechselt der Boden oft von Lehm auf Ton. Du weißt nie, wie es weitergeht und ob du in der Altstadt nicht noch plötzlich Reste einer Stadtmauer findest, die Archäologen erst noch untersuchen müssen“, erinnert sich der Tiefbauer.

Verdienstorden vom Landesvater

„Es gab sicher auch mal Negatives in all den Jahren und Projekten, aber da haben wir schnell wieder drüber hinweggesehen“, sagt der bodenständige Rabener. Sein Engagement für das Dorfleben im Fläming auch als Privatmann ist 2010 mit dem Verdienstorden „Roter Adler“ des Landes Brandenburg gewürdigt worden vom damaligen Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD).

Bester Rentnerplatz: Seit 1992 war Friedwart Neue im Bauamt Niemegk tätig. Jetzt ist er herzlich verabschiedet worden. Quelle: Thomas Wachs

Am Dienstagmorgen nun haben langjährige Kolleginnen und Kollegen Friedwart Neue herzlich und mit großen Präsentkörben verabschiedet in der Niemegker Verwaltung. „Eine Legende verlässt das Rathaus“, haben sie auf einen Liegestuhl drucken lassen. Dieser soll für Fiete zum „besten Rentnerplatz“ werden.

Seit der Amtsgründung dabei

„Außer zwei Kolleginnen und mir ist jetzt sonst niemand mehr aus der Anfangszeit hier in der Amtsverwaltung dabei“, sagt Thomas Griesbach, Neues langjähriger Vorgesetzter im Bauamt und Vize-Amtsdirektor.

Für Fiete Neue werde das Rentner-Leben allerdings zunächst ein Unruhestand. „Das Scheunendach muss gemacht werden auf dem Hof und meine Frau möchte die Küche renoviert haben. Aber nicht mehr vor Weihnachten“, erzählt der frisch gekürte Rentner.

In jedem Fall möchte der 63-Jährige jetzt mehr mit den zwei Enkeln unternehmen. „Für die eigenen Kinder hatte mir die Zeit gefehlt, bei den Enkeln soll das nun anders werden“, sagt Friedwart Neue am Dienstag an seinem letzten Arbeitstag nach 29 Dienstjahren im Rathaus Niemegk.

Von Thomas Wachs