Rutschgefahr: Autos kommen reihenweise von der Piste ab

Niemegk

Die Schneefälle am Sonntag fordern ihren Tribut im Hohen Fläming. Gleich viermal in drei Stunden wurden deshalb die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Niemegk alarmiert. Denn bei Unfällen auf den glatten Straßen wurden immerhin vier Personen verletzt. Außerdem bildeten sich Staus auf der A 9.

Auf der Landesstraße von Raben nach Grubo ist kurz nach 12 Uhr ein PKW von der Piste abgekommen. Er landete im Straßengraben. Zwei Insassen wurden verletzt. Die Kameraden aus Raben, Rädigke, Niemegk und Dahnsdorf leisteten zudem technische Hilfe.

Dann wurden Niemegker und Dahnsdorfer Löschgruppe zur Autobahn gerufen. Dort war unmittelbar an der Anschlussstelle Niemegk, Richtung Leipzig, gegen 13.30 Uhr, ein Auto in die Leitplanke gekracht. Drinnen saß auch eine Schwangere, die äußerlich unversehrt geblieben war. Der Rettungsdienst nahm sie trotzdem zur Beobachtung in ein Krankenhaus mit.

Noch mehr Kollisionen mit Blechschäden

Ebenfalls auf der A 9 nach Süden –zwischen Klein Marzehns und Köselitz –ist dann ein weiteres Auto dort mit der Leitplanke kollidiert. Wieder musste auch ein Verletzter versorgt werden. Die Niemegker und Dahnsdorfer Löschgruppe wurde hier wieder von Rabener Kameraden verstärkt.

Der vierte Alarm konnte dann abgebrochen werden, weil es für die Feuerwehr dort keinen Handlungsbedarf gab, berichtet Amtsbrandmeister Tino Bastian. „Wir haben unterwegs noch mehrere Unfallstellen passiert, an denen lediglich Blechschäden entstanden waren“, bilanziert er das Tagesgeschehen gegenüber der MAZ. Dort hätten die Beteiligten zum Glück ebenfalls keine Hilfe der Blauröcke gebraucht.

Von René Gaffron