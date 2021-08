Dahnsdorf

Ein Vierteljahrhundert, das klingt immer recht mächtig. Aber es sind nun mal runde 25 Jahre, die Sandy Boldt inzwischen zur Kita „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf gehört. Im Juli 2012 hat sie die Leitung des Hauses übernommen.

Mit der MAZ hat Sandy Boldt anlässlich ihres Dienstjubiläums über Herausforderungen der vergangenen Jahre, die Liebe zum Erzieherberuf und Zukunftswünsche gesprochen.

Frau Boldt, außer, dass Sie das Zwergenhaus seit neun Jahren leiten: Was verbindet Sie noch mit der Dahnsdorfer Kita?

Sandy Boldt: Ziemlich viel, denn ich habe sogar noch die alte Kita in der ehemaligen Schule kennengelernt, seinerzeit das älteste Gebäude im Dorf. Dort habe ich mit 16 mein erstes Praktikum gemacht. Nach der Schule habe ich dann gleich mit der Ausbildung zur Erzieherin angefangen – und war ganz glücklich, dass ich dann in Dahnsdorf wieder als Schwangerschaftsvertretung anfangen konnte.

Dabei ist es aber ganz offensichtlich nicht geblieben.

Was dem Umstand geschuldet war, dass nach der Wende ringsrum viele Kitas geschlossen wurden – die Kinder sind also immer schon aus allen Orten nach Dahnsdorf gekommen. Weil diese Nachfrage da war, konnte ich auch nach meiner Zeit als Vertretung bleiben.

Die Kita in Dahnsdorf soll in den kommenden Jahren vergrößert werden. Quelle: Josephine Mühln

Warum wollten Sie Erzieherin werden?

Meine Mutter war schon Erzieherin und mein Sohn hat diesen Beruf inzwischen auch ergriffen – also scheinbar liegt das in unseren Genen. (lacht) Und ich finde den Umgang mit den Kindern und generell mit Menschen einfach toll.

Was ist Ihnen aus den vergangenen 25 Jahren besonders in Erinnerung geblieben?

Das ist auf jeden Fall die Eröffnung unserer neuen Kita am jetzigen Standort. Außerdem die alten Zeiten mit den ehemaligen Kollegen, von denen viele mittlerweile leider schon nicht mehr da sind. Und Katastrophen bleiben natürlich auch immer im Gedächtnis.

Auszeichnung für pädagogische Arbeit Die Kita „Zwergenhaus“ in Dahnsdorf ist die einzige Kita in der Gemeinde Planetal. Aktuell kümmern sich die zehn Erzieherinnen um 63 Kinder. Das Haus arbeitet seit geraumer Zeit mit einer Ausnahmegenehmigung, die es ermöglicht, bis zu 70 Kinder zu betreuen. Der geplante Umbau – und die damit verbundene Vergrößerung – der Kita, ist zuletzt erneut aufgeschoben worden, weil der Gemeinde Planetal das nötige Geld fehlt. Das „Zwergenhaus“ ist bereits für seine pädagogisch hochwertige Arbeit ausgezeichnet worden.

Ohje, das klingt dramatisch.

Meine erste Amtshandlung als Leiterin war, zusammen mit den Erzieherinnen und den Kindern aus der Kita auszuziehen. Denn nach einem Rohrbruch stand das gesamte Haus unter Wasser. Also mussten wir für fünf Wochen in die Turnhalle, das war eine riesige Herausforderung. Aber am Ende überwiegen die schönen Erinnerungen – zum Beispiel haben wir früher oft tolle Wanderungen zusammen mit den Eltern gemacht, zu denen wir schon immer ein gutes Verhältnis pflegen.

Was muss eine gute Erzieherin oder ein guter Erzieher Ihrer Meinung nach für den Beruf mitbringen?

Geduld, Empathie, Fantasie und unbedingt Kreativität. Außerdem sollte man gerne mit Menschen in Kontakt sein – nicht nur mit Kindern. Denn die Arbeit mit den Eltern ist in den vergangenen Jahren stets wichtiger geworden und nimmt immer mehr Raum ein. Trotzdem stehen die Kinder natürlich weiterhin an erster Stelle, man muss sie abholen können und immer auf menschlicher Ebene für sie präsent sein. Man sollte trösten können, tolerant sein und Vielfalt leben mit Blick auf verschiedene Lebensformen und Familienmodelle.

Die Kita ist bereits mit dem Qualitätssiegel der Gesellschaft für Evaluation in Kindertageseinrichtungen (Ektimo) ausgezeichnet worden. Quelle: Josephine Mühln

Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß und worauf könnten Sie auch gut verzichten?

Spaß macht vor allem die Arbeit mit den Kollegen und den Kindern. Zur Pflicht gehört dagegen eher die Arbeit am PC, Dienstpläne erstellen und solche Sachen. Der Spagat zwischen Leitung und Erzieherin sein ist oft nicht einfach. Man hat einerseits ein schlechtes Gewissen, wenn im Büro was liegenbleibt – man andererseits aber auch in der Gruppe gebraucht wird, gerade zur Urlaubszeit.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf mein Team insgesamt, denn damit steht und fällt alles. Ich bin stolz, dass wir wertschätzend miteinander umgehen – und auch Kritik üben können. Mir ist wichtig, dass alles offen angesprochen werden kann. Ich denke, das gelingt uns ziemlich gut.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Kita?

Dass wir weiter so eine gute Zusammenarbeit mit dem Träger, der Gemeinde und den Eltern haben. Und dass wir bald einen neuen Spielplatz bekommen.

Von Josephine Mühln