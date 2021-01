Sattelzug an der A 9 im Graben: Stopp erst kurz vor einem Schild

Niemegk

Zum Glück unversehrt haben drei Kraftfahrer ihre Unfälle auf der A 9 am Mittwochabend und Donnerstagfrüh überstanden. Während des Schneergestöbers sind sie von der glatten Piste abgekommen. Teils waren erhebliche Blechschäden die Folge.

Gegen 19.20 Uhr ist zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk ein Sattelzug in den Straßengraben gefahren und erst kurz vor einem Schild zum Stehen gekommen. Zuerst hieß es, der LKW aus Karlsruhe würde alle drei Spuren blockieren. Dem war zwar nicht so. Aber es kam an der Stelle zu zusätzlichen Behinderungen. Das Gespann wurde dann in der Nacht von einem Abschleppdienst geborgen.

Das war knapp: Ein LKW ist in Straßengraben an der A 9 gefahren. Quelle: Privat

Ein weiteres Auto war in der Nähe gegen die Mitteleitplanke gekracht. Auch hier hatte die alarmierte Feuerwehr keinen Handlungsbedarf.

VW-Transporter nicht mehr fahrbereit

Donnerstag gegen 6 Uhr ging es auf dem gleichen Abschnitt weiter mit einer Karambolage. Ein 50-Jähriger war mit seinem VW-Transporter unterwegs. Als er von der Mitte nach rechts wechseln wollte, verlor er die Kontrolle über den Wagen. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Auto indes ist ein Wrack. Der Sachschaden wird mit 20.000 Euro beziffert.

