Sattelzugplane an der A 9 aufgeschlitzt: Alkohol entwendet

Niemegk

Die Planenschlitzer bleiben weiter aktiv. Beamte der Autobahnpolizei mussten in der Nacht zum Donnerstag zweimal deshalb ausrücken.

Auf dem Rastplatz Michendorf-Nord hatte bereits am späten Abend gegen 22.45 Uhr ein 43-jähriger polnischer Fahrer bemerkt, dass das Vorhängeschloss am Anhänger seines LKWs aufgebrochen wurde. Während der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, ob etwas entwendet worden war.

Am Morgen meldete ein weiterer polnischer Brummi-Pilot, der auf dem Parkplatz Rabenstein an der A 9 seine Ruhezeit eingelegt hatte, dass die Auflieger-Plane seines Sattelzugs offenbar mehrfach eingeschlitzt und anschließend die Plombe der Ladetüren aufgebrochen wurde. Es fehlten mehrere Kartons mit alkoholischen Getränken. Der Schaden wird hier auf rund 800 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von René Gaffron