Raben

Nessie ist zurück. Aber keine Angst, dabei handelt es sich nicht um das sagenumwobene Ungeheuer von Loch Ness, das es auf wundersame Weise in den Hohen Fläming geschafft hat. Vielmehr verkündet das Amt Niemegk dieser Tage freudig die Rückkehr der beliebten Schlangenwippe auf dem Spielplatz in Raben.

„Eine Schlange anzutreffen ist nicht alltäglich und mit kindlicher Neugier und Unbefangenheit erobern die Kinder den gern besuchten Spielplatz“, schreibt das Amt in einer Mitteilung. „Die Schlangenwippe lädt zum Verweilen ein, nachdem die Burg bestiegen wurde und das Naturparkzentrum noch erobert werden will.“

Aufwendige Sanierung nach Sperrung

Viel zu lange mussten die kleinen Besucher des Spielplatzes, der bereits in den 90er-Jahren am Fuß der Burg Rabenstein entstanden ist, auf Nessie verzichten. Denn das Spielgerät aus Holz war in die Jahre gekommen. Nachdem die Sicherheit schließlich nicht mehr gewährleistet werden konnte, wurde die Wippe im Februar 2021 gesperrt. Doch nun hatte das Warten ein Ende: Nach aufwendiger Sanierung durch den Spielgerätehersteller Helmut Wissmeier, darf die dreiteilige Wippe wieder bespielt werden.

Aus eigener Kraft konnte die Gemeinde Rabenstein Fläming das Projekt zwar nicht finanzieren – mit Unterstützung des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde Nessies Rückkehr dann aber doch möglich. Er hat die Sanierung mit 9000 Euro bezuschusst. Nun ist die Wippe wieder ein Höhepunkt auf dem unterhaltsamen Kinderspielplatz entlang des Naturerlebnispfades.

Von MAZ