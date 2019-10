Platzwart ist zufrieden mit der Campingplatz-Saison

Rädigke

Die Saison auf dem Campingplatz „Hoher Fläming“ in Rädigke ist vorbei, in den nächsten Wochen wird das Gelände für seine Winterruhe vorbereitet. Betreiber des Platzes ist seit 2018 der Fremdenverkehrsverein „Niemegker Land“. Der Vereinsvorsitzende und Platzwart Fritz Lintow zieht im Interview Bilanz.

Herr Lintow, welches war in der zu Ende gegangenen Saison ihr schönstes Campingplatz-Erlebnis?

Fritz Lintow: Das war der Besuch eines Ehepaares aus Lettland. Die beiden waren im vergangenen Jahr bereits bei uns – kamen aber zu später Stunde und sind früh wieder gefahren. Dieses Jahr habe ich sie nun getroffen und sie waren total begeistert von der Atmosphäre hier, haben erzählt, wie gut es ihnen bei uns gefallen hat. Das sind immer schöne Momente.

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Saison?

Ich bin sehr zufrieden. Juli und August waren am Ende unsere stärksten Monate, auch der September war noch mal sehr gut. Was sich verändert hat: 2018 waren gleich am Anfang mehr Besucher da, das lief diesmal langsamer an.

Gute Bewertungen im Netz

Was heißt das in Zahlen?

Bis Ende August hatten wir 574 Standmieten mit Wohnwagen und 231 Zelte – die sind in diesem Jahr ein bisschen weniger geworden. Die beiden Bungalows wurden 85 Mal vermietet. Insgesamt waren 1436 Personen bei uns. Es lief noch mal besser, als im vergangenen Jahr. Auch die Bewertungen im Internet sprechen dafür, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen.

Wie lange bleiben die Camper im Schnitt?

Wir werden nie ein Platz sein für dauerhaftes Camping, aber ich versuche schon, die Eine-Nacht-Grenze zu überwinden und die Leute zu überzeugen, ein paar Tage zu bleiben. Sie bekommen von uns viel Material für Wanderungen, Radtouren und andere Ausflüge – man muss Anreize schaffen. Es gibt Besucher, die mal eine Woche bleiben, aber die Mehrheit kommt höchstens für ein paar Tage, eher weniger.

>>> Lesen Sie auch: Das ist der kleinste Campingplatz in der Mark

Wie würden Sie Ihr Klientel beschreiben?

Das ist bunt gemischt. Neben denen, die zelten, kommen große Wohnwagen und auch vermehrt VW-Busse. Was mir aufgefallen ist: Unter den Gästen sind immer mehr Familien mit noch kleinen Kindern, die ihre Elternzeit nutzen, um auf Reisen zu gehen. Generell sind die Menschen aber entspannt und friedlich, wollen die Natur genießen.

Von wo kommen die Gäste?

Es waren Besucher aus Kanada, Amerika, Frankreich, Ungarn, Norwegen, Finnland, Schweden, Belgien und auch etliche aus der Schweiz dabei, die dann weiter Richtung Norden sind.

>>> Mehr zum Thema: Campingplatz hat einen neuen Pächter

Was hat sich im Vergleich zur ersten Saison auf dem Campingplatz getan?

Wir haben den Sanitärbereich noch mal erneuert und rund 4000 Euro in die Sanierung der Küche gesteckt. Die ist jetzt super ausgestattet mit Herd, Mikrowelle, Spülmaschine und wird von den Campern sehr gut angenommen.

Wie sieht die Winterruhe auf dem Campingplatz aus?

Wenn alles Laub von den Bäumen ist, werden die Stellplätze einmal durchgeharkt, das Wasser wird abgelassen und alles nach drinnen geräumt. Ich bringe den Platz in den Ruhemodus – und habe dann nach der intensiven Arbeit der vergangenen Monate Zeit für mich und die Familie.

Neue Bänke fürs Frühjahr bestellt

Was steht für die Saison 2020 bereits auf dem Plan?

Ich habe bei Fliedners schöne neue Holzbänke bestellt, auf denen die Besucher vernünftig zusammensitzen können. Die sollen zum 1. April kommen. Und vielleicht können wir im kommenden Jahr die Bungalows noch ein bisschen herrichten, mit neuen Sofas, die mehr Platz für Übernachtungsgäste bieten. Außerdem werde ich selbst ja auch nicht jünger und wir schauen, dass wir jemanden finden, der mich während der Saison unterstützen und auch mal vertreten kann. Aber dass wir den Pachtvertrag wieder um ein Jahr verlängern, ist sicher.

Von Josephine Mühln