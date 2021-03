Brück/Niemegk

Die Eröffnung ihres zweiten Geschäfts beschreibt Fabienne Wendt rückblickend als furchtbar. Trotzdem lacht die Jungunternehmerin, wenn sie sich an diesen Tag erinnert. Schließlich zieht sie dieses Fazit nicht wegen nörgelnder Gäste oder weil es besonders viele Pannen gegeben hätte. Die Eröffnung der Zweigstelle des „Niemegker Nasenfahrrads“ in der Brücker Bahnhofstraße fand jedoch nur wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland statt.

„Natürlich habe ich mich damals gefragt, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe“, sagt Fabienne Wendt. „Man hat wieder investiert, hatte aber wenig bis keine Einnahmen. Und zusätzlich lief ja auch die Miete im Niemegker Geschäft weiter.“ Erst ab Mai sei es allmählich bergauf gegangen – dank Mund-zu-Mund-Propaganda. „Diese persönlichen Empfehlungen sind wirklich enorm wichtig“, weiß die Augenoptikermeisterin.

Mobiler Service als Besonderheit

Ihr erstes Geschäft hat Fabienne Wendt vor drei Jahren in der Niemegker Großstraße eröffnet. Damals hat es die gebürtige Niemegkerin mitsamt Familie zurück in die alte Heimat gezogen.

Das Besondere am „Niemegker Nasenfahrrad“ ist ein mobiler Augenoptikerservice. Das heißt, Fabienne Wendt kommt mit Sehtest und Brillen im Gepäck auf Wunsch auch zu ihren Kunden nach Hause oder fährt beispielsweise in Seniorenwohnheime.

In beiden Geschäften haben die Kunden von Fabienne Wendt zusammengerechnet die Auswahl zwischen 1000 Modellen. Quelle: Josephine Mühln

„Momentan habe ich gut zu tun, den zweiten Lockdown habe ich nicht so sehr zu spüren bekommen“, sagt die 32-Jährige. Auch ihren mobilen Service habe Corona nicht nennenswert eingeschränkt – außer, dass auch hierbei jetzt Maskenpflicht herrsche und noch mehr desinfiziert werde, als es ohnehin für Brillen und Technik üblich sei.

„Aber natürlich bin ich aktuell weniger in den Seniorenwohnheimen – denn da wägen beide Seiten ab, ob die Brille nun wirklich so dringend repariert oder gar erneuert werden muss“, sagt Wendt. „Aber wenn ich dann doch mal einen Termin vor Ort habe, bin ich mit den Kunden jetzt separierter und sitze meist in einem extra zur Verfügung gestellten Raum, damit ich nicht extra aufs Zimmer muss.“

Welche Brille soll es sein?

Natürlich würden diese Hausbesuche mehr Arbeit bedeuten, sagt Fabienne Wendt. Denn stets muss dafür ein großer Koffer mit Messtechnik und unterschiedlichen Brillenmodellen gepackt werden. „Aber ich mache das wirklich gerne, denn die Leute sind sehr dankbar für diesen Service. Weil sie dann beispielsweise nicht ihren Kindern zur Last fallen müssen, die sie mal eben zum Optiker fahren sollen.“

Um für die Kunden passende Modelle im Gepäck zu haben, fühlt Fabienne Wendt am Telefon schon mal vor: Was für eine Brille wird benötigt? Soll sie aus Kunststoff oder Metall sein? Eher schlicht oder eher auffällig? Fragen wie diese helfen bei der Vorauswahl.

Lesen Sie auch: Eine Niemegkerin erfüllt sich einen Traum

Dass das Nasenfahrrad überhaupt diesen mobilen Service anbieten kann, ist einer besonderen Technik für die Messung der Sehstärke zu verdanken: Vissard Mobil. Damit lassen sich Sehtests – im Fachjargon Refraktionen genannt – fast überall durchführen.

„Mir macht das alles großen Spaß, ich habe mit meiner Berufswahl die richtige Entscheidung getroffen“, sagt Fabienne Wendt. „Ob es die Kunden sind, die einem Freude bereiten, die persönliche Beratung oder auch die modische Komponente. Der Job bringt Abwechslung und ist vielfältig.“

Im März 2020 hat das „Niemegker Nasenfahrrad“ noch eine Zweigstelle in der Brücker Bahnhofstraße eröffnet. Quelle: Josephine Mühln

Wenn die 32-Jährige Brillen für ihre zwei Geschäfte einkauft, dann kann sie inzwischen auf ein Portfolio von Herstellern zurückgreifen, die sie im Laufe ihrer Tätigkeit als Optikerin kennengelernt hat. Außerdem sei sie regelmäßig bei einer Optikermesse in München dabei.

„Ich habe lieber weniger Hersteller im Angebot, dafür aber von jedem einzelnen mehr Brillen zur Auswahl“, sagt die Niemegkerin. „Die Vertreter helfen auch oft bei der Auswahl und wissen beispielsweise, was auf dem Land oder was besser in der Stadt funktioniert.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus rund 1000 Modellen können die Kunden wählen. Im Trend seien aktuell dünnrandige Brillen in Gold, Kupfer oder Roségold, außerdem runde Formen. „Und immer gefragt sind eigentlich leichte Brillen“, weiß Fabienne Wendt.

Die Bezeichnung „Niemegker Nasenfahrrad“ sei ihre erste Idee für einen Namen gewesen, verrät die Unternehmerin. „Ich finde es schön, dass der Name so rollt und wollte auch etwas Individuelles. Es gab zwar noch ein paar andere Ideen, die ich mit Freunden und Familie besprochen habe – aber irgendwie sind wir dann doch immer wieder zum Nasenfahrrad zurückgekommen.“

www.niemegker-nasenfahrrad.de

Von Josephine Mühln