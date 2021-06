Voll bepackt, aber in den meisten Fällen nicht überladen – so das Fazit der Brandenburger Polizei, die zum Start in die Sommerferien Wohnmobile und Gespanne aus PKW und Wohnwagen auf der Raststätte Fläming-Ost an der Autobahn 9 kontrollierte. Tipps für Ladungssicherung und Bremsverhalten gehörten zum Service für einen entspannten und sicheren Start in den Urlaub.