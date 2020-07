Niemegk

Die Wetterprognose ist zum Glück recht gut. Deshalb lädt das Familienzentrum Niemegk um so mehr zum Aktionstag unter freiem Himmel ein. Vor dem Wochenende werden Jung und Alt nochmals richtig in Bewegung gebracht. Am Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr wird es soweit sein.

Vier Stationen sollen die Teilnehmer –mit Abstand –bewältigen: Dabei sind ein Hüpfkästchen-Parcours zu absolvieren und weitere altbewährte Spiele wieder einmal zu probieren; es können Steine gestaltet und Familienfotos gemacht werden. Wer dabei jeweils einen Mitmachstempel erworben hat, erhält abschließend noch eine kleine Belohnung, ist in der Ankündigung zu lesen. Das mobile Team der Arbeiterwohlfahrt aus Potsdam will für musikalische Unterhaltung und bunte Ballons am blauen Himmel sorgen, heißt es weiter.

Anzeige

Den Jungen und Mädchen soll auch sonst in den Sommerferien nicht langweilig werden. Deshalb wird auf die Öffnungszeit der Bibliothek am Montag, 15 bis 17 Uhr, und das Yoga-Training für Jedermann mit Heike Lindemann, immer dienstags, 18.15 Uhr, hingewiesen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von René Gaffron