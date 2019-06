Ziezow

Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums soll der Ziezower Jugendclub einen neuen Boden und neue Wände bekommen. Die Nutzer wollen ihr Domizil bei einer gemeinsamen Aktion – in Anlehnung an die 48-Stunden-Aktion der Berlin-Brandenburgischen Landjugend – renovieren und sammeln dafür aktuell Spenden.

Mit Mitteln aus dem Jugendbeteiligungsfonds „Du hast den Hut auf“ soll in den kommenden Monaten außerdem ein Backofen angeschafft werden. „Gemeinsam wollen wir dann Koch- und Back-Aktionen durchführen“, sagt Anne Kollien, die den Club als Jugendkoordinatorin des Amtes Niemegk betreut.

Große Feier zum 20-Jährigen

„Nach der Renovierung werden alle ehemaligen Jugendlichen und Interessierten eingeladen mit den Kindern und Jugendlichen ’20 Jahre Jugendclub Ziezow’ zu feiern – einen genauen Termin geben wir noch bekannt“, sagt Anne Kollien weiter.

Der Club hat zwei Räume – einen größeren mit Sofaecke, Bar, Musikanlage und Küchenbereich sowie einen Rückzugsraum. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem der Ziezower und ein Spielplatz.

Ehemalige Kita umgebaut

Eröffnet wurde der Jugendclub 1999. Seinerzeit haben einige Jugendliche die Initiative ergriffen und gemeinsam mit Planetals Bürgermeisterin Karin Commichau – die am 26. Mai erneut in ihrer Position bestätigt wurde – nach Räumlichkeiten gesucht. Fündig geworden sind sie im ehemaligen Kindergarten in Ziezow, der anschließend in Eigenleistung umgebaut wurde.

Zwischenzeitlich geschlossen, ist der Club Anfang 2019 nach einer Zukunftswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Planetal wiedereröffnet worden. Aktuell ist er immer mittwochs geöffnet und wird im Schnitt von etwa 15 Kindern besucht. „Darüber hinaus wird der Raum am Wochenende gelegentlich von einer Gruppe älterer Jugendlicher selbstverwaltet genutzt“, erläutert Anne Kollien.

Info: Spenden unter Angabe des Verwendungszwecks „20 Jahre Jugendclub Ziezow“ auf das Konto des Awo-Bezirksverbands Potsdam, IBAN: DE71 1203 0000 0000 4821 09. Alternativ sind auch Bargeldspenden zu den Öffnungszeiten willkommen – immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr.

Von Josephine Mühln